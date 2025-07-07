Özgür Özel Hakkında Soruşturma Başlatıldı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla re'sen soruşturma başlattı. Özel'in, MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda çeşitli suçlamalarla karşı karşıya olduğu belirtildi.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen 5 Temmuz'da MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda; 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçu işlediği gerekçesiyle Özgür Özel hakkında re'sen soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Özgür Özel hakkında, geçen 5 Temmuz'da partisinin MYK toplantısı sonrasında gerçekleştirdiği basın toplantısında sarf ettiği sözlerden dolayı re'sen soruşturma başlattı. Özel'in sözlerinin Cumhurbaşkanına Hakaret, Suç İşlemeye Alenen Tahrik, Kamu Görevlilerine Görevleri Nedeniyle Hakaret ve Tehdit suçlarını oluşturduğu iddia edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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