Özgür Özel: Göç Yükü Adaletli Şekilde Paylaşılmalı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Türkiye, göç sorunuyla mücadele ederken, göç yükünü adaletli şekilde paylaşacak dayanışma içinde olunması, temel beklentimiz ve çağrımızdır." dedi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Özel, Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'na katıldı.

Buradaki konuşmasında, Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarına araçla yapılan saldırıya ilişkin başsağlığı ve "geçmiş olsun" dileklerini ileten Özel, "Terörün her türünden çok çekmiş olan ve çekmekte olan bir ülkenin yurttaşı ve bir siyasi partinin lideri olarak, kimden, nereden, ne amaçla, ne boyutta gelirse gelsin, terörü lanetliyorum." ifadelerini kullandı.

Dünyada bir süredir sağ popülizmin, radikal sağın ve seçimli otoriterliğe yaslanan siyasi anlayışların etkisinin artmakta olduğuna dikkati çeken Özel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu gidişat demokrasinin temel ilkelerine ve insan haklarına meydan okumaktadır. Bu siyasi anlayış, bir yandan da toplumsal kutuplaşmayı artırmakta, toplumsal değişim taleplerinin önünü tıkamakta, kadın, emek, çevre hakkı gibi pek çok temel hakları geri plana itmektedir. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın 2023-2024 İnsani Gelişme Raporu'na göre, bir yandan demokrasinin temel kurallarını ve kurumlarını aşındıran liderler maalesef güçlerini artırıyor, bir yandan da demokrasiye yönelik küresel destek yüzde 90 düzeylerinde. Bunun adı demokrasi paradoksudur."

"Göç yükü adaletli şekilde paylaşılmalı"

CHP Genel Başkanı Özel, dünyanın büyük düzensiz göç kriziyle karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, "Göçmenleri ekonomik sorunların ve toplumsal gerilimlerin başlıca sebebi olarak gösteren radikal sağ politikalar, yabancı düşmanlığını ve ayrımcılığını körüklemektedir." ifadesini kullandı.

Orta Doğu, dünya nüfusunun yüzde 5,5'ni oluşturduğu halde dünyadaki sığınmacı ve göçmenlerin yüzde 58'inin bu bölgede bulunduğuna dikkati çeken Özel, şunları kaydetti:

"Dahası Suriyeli sığınmacılar, bu göçmenlerin yüzde 27'sini oluşturmaktadır ve bunların en büyük kısmı da ülkem Türkiye'dedir. Türkiye gibi milyonlarca göçmene ev sahipliği yapan bir ülkede göçle bağlantılı sorunların görmezden gelinmesi mümkün değildir. Türkiye, göç sorununu en fazla yaşayan, dünyanın ise hakkaniyetli davranmaktan kaçındığı ülkelerin başında gelmektedir. Türkiye, göç sorunuyla mücadele ederken, göç yükünü adaletli şekilde paylaşacak dayanışma içinde olunması, temel beklentimiz ve çağrımızdır.

Orta Doğu, bir kez daha yangın yerine dönmüştür. Bir yanda Gazze'de, diğer yanda Suriye'de yaşananlar dünyanın gündemindedir. Bizim de öncelikli gündemimiz olmalıdır. Her iki konuda da sosyal demokratlar olarak dayanışma içinde barışı ve insan haklarını savunmak, ahlaki sorumluluğumuzdur."

Filistin'de yaşanan insanlık dramına acilen son verilmesi gerektiğini, adil ve kalıcı çözüme ihtiyaç olduğunu belirten Özel, "Tüm dünyadaki sosyal demokrat parti ve iktidarlar, Filistin'de kalıcı barışı ve iki devletli çözümü savunma konusunda dayanışma içinde hareket etmeliler. Suriye'de ise acilen tüm Suriye vatandaşlarının haklarını anayasal güvenceye kavuşturacak, tüm kimliklere ve dini inançlara saygılı, demokratik bir rejimin inşa edilmesi elzemdir. Bunu yaparken Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması konusunda hassasiyet gösterilmelidir. Bu sürece tüm sosyal demokrat partiler ve iktidarlar da destek vermelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Özel, konuşmasının sonunda, bir sonraki Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'nın İstanbul'da gerçekleştirileceğini bildirerek, söz konusu toplantıda güçlü İstanbul deklarasyonunu ilan etme hedefinde ve kararlılığında olduklarını kaydetti.