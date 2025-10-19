Haberler

Özgür Özel: Genel Seçim Hazırlıklarına Başladık

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin genel seçim hazırlıklarına başladıklarını açıkladı. Manisa'da düzenlenen il kongresinde, il kongrelerinin ardından iktidar değişiminin adımları atacaklarını vurguladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, genel seçim hazırlıklarına başladıklarını belirterek, "Şimdi bu il kongreleri bittikten sonra hep beraber yeni bir yürüyüşü ve soluk almadan tamamlayacağımız bir çalışmayı başlatacağız. Şu anda programın ana sütunları bakanlıklara göre tasnif edilmiş politika belgelerine dönüştürülüyor." dedi.

Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen CHP Manisa 39. Olağan İl Kongresi'ne katılan Özel, Manisa'daki kongrelerin kendisi için duygusal olduğunu, sevinçleri, gururları, başarıları ve hüzünleri bu kongrelerde yaşadığını söyledi.

Özel, Manisa'daki partililerin genel başkan seçilmesi sürecinde kendisine çok destek olduğunu vurgulayarak, haziran ayında vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i rahmetle andı.

Yerel seçimlerde başarılı olduklarını anlatan Özel, "Bunun bir iktidar değişiminin adımları olduğundan milletimizle birlikte rakiplerimiz de emin oldu." diye konuştu.

Özgür Özel, siyasetlerini intikam fikriyle değil mütevazılık, millete hizmet ve kendilerini tercih etmese de seçmeni ikna etme ile demokrasi fikirleri üzerine kurduklarını belirterek, Türkiye'nin el ele, omuz omuza, tasada, kıvançta, iyi günde, kötü günde, bayramda ve cenazede bir arada olunan anlayışa ihtiyacının olduğunu dile getirdi.

Genel seçimlerin hazırlıklarına başladıklarını aktaran Özel, "Türkiye'nin geleceğini nasıl yöneteceğimizi, nasıl bir iktidar olacağımızı çalıştık. Şimdi bu il kongreleri bittikten sonra hep beraber yeni bir yürüyüşü ve soluk almadan tamamlayacağımız bir çalışmayı başlatacağız. Şu anda programın ana sütunları bakanlıklara göre tasnif edilmiş politika belgelerine dönüştürülüyor. Dünya siyaset tarihinin en büyük seçim kampanyasını hep beraber yürütmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

"Cumhurbaşkanı adaylarım sizsiniz"

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak başkanlık görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olamaması durumunda kendisine adaylarının kim olacağı yönünde soruların yöneltildiğine değinen Özel, şunları kaydetti:

"Vallahi ben değilim. Sensin, bu salonda oturan herkes benim cumhurbaşkanı adayım. Benim cumhurbaşkanı adaylarım sizsiniz. Sizin kadar da benim. Sabahleyin yataktan 'Eyvah ya, bugün de başımıza ne gelecek?' diye değil, 'Hadi bakalım iktidara bir gün daha yaklaştık' diye kalkmanın zamanıdır. Partinin politikalarını, söylemlerini dinlemek, anlamak, öğrenmek, anlatacak kadar iyi bir noktaya gelmek durumundayız her birimiz."

Fatih Sultan Mehmed'in, şehzadelik döneminde çevresindekilere "Beni seven arkamdan gelsin" deyip Manisa'dan yola çıktığını anlatan Özel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şimdi ben buradan, Fatih Sultan Mehmed'in atına binip 'Beni seven arkamdan gelsin' deyip İstanbul'u fethetmeye, bir devri kapatıp bir devri açmaya gittiği bu topraklardan yine İstanbul'a, Türkiye'nin dört bir yanında il kongreleri yapılırken en çok uğraştıkları ve en çok mücadele ettikleri, en büyük mücadeleyi de hep beraber verdiğimiz İstanbul'a doğru yola çıkıyorum. İktidara yürümeye, bir devri kapatıp bir devri açmaya hazır mıyız? Bir devir kapanacak, yeni bir devir açılacak. Beni seven arkamdan gelsin, ülkesini seven arkamdan gelsin. Hepinizi seviyorum. Biz başaracağız, demokratlar kazanacak, cumhuriyetçiler kazanacak, Atatürk'ü sevenler, Cumhuriyet'i sevenler kazanacak. Beni seven arkamdan gelsin."

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Politika
