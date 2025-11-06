Özgür Özel: Gençlerin Türkiye'den gitmesi beka sorunudur

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Anketlere bakıyorum; her 4 gençten 1 tanesi Türkiye'de kalmayı, 3 tanesi fırsatını bulursa dünyanın gelişmiş ülkelerine gitmeyi hayal ediyor. Dünyanın gelişmiş ülkelerinin Türkiye'de hayal kurması beka sorunu değildir. Türkiye'nin gençlerinin, o ülkelerde hayal kurması beka sorunudur" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Her Gencin Hakkı: Nitelikli, Özerk, Demokratik ve Yaşanabilir Üniversite' paneline katılmak üzere Eskişehir'e geldi. Haller Gençlik Merkezi'nde düzenlenen panele; CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, CHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Yüksel Taşkın, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, partililer ve öğrenciler katıldı.

'YÖK'Ü YOK ETMEYE GELİYORUZ'

Yüksek Öğretim Kurumu'nun (YÖK) kuruluş yıl dönümünü hatırlatan Özel, "6 Kasım 1981, YÖK'ün kuruluşudur. Bugün de 44'üncü yılıdır. YÖK'ün kuruluşunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin yükseköğrenime, öğrencilere ve akademiye dair söyleyeceği sözler vardır. 12 Eylül darbesi, Türkiye'de pek çok şeyin üzerinden silindir gibi geçti. Bunun en başında başta siyasi partiler ve siyaset kurumu olmak üzere, örgütlenme özgürlüğü, sendikalar olmak üzere, bir de özerk üniversitenin üzerinden silindir gibi geçti. O gün de eksikleri vardı; ancak bundan 45 yıl önce bile bugünkü halinden çok çok daha iyi bir noktadaydı. Daha önce pek çok parti, iktidara gelirken YÖK'ü kaldıracağını söyledi. Kimi o güçle gelemedi, kimi geldiğinde yerleşmiş bu vesayet odağıyla mücadele edecek yeterli vakti bulamadı. Adalet ve Kalkınma Partisi, çok iddialı şekilde bunu söyleyerek geldi, çok az partiye imkan olacak kadar uzun süredir görevde kaldı. İstediği tüm güçleri, tüm yetkileri elinde tuttu, ancak YÖK gibi Kenan Evren'den kötü bir miras olan bir kurumu bırakın kaldırmayı, uygulamaları çok daha baskıcı, çok daha tahakkümcü, çok daha ortak düşünceyi reddeden ve dayatan bir şekle çevirdi. Bir kez biraz önce söyledim; herkes gelirken, 'YÖK'ü kaldıracağız, YÖK'ü kaldıracağız' dedi, kimse kaldırmadı. O yüzden biz 'YÖK'ü kaldıracağız' demiyoruz. 'YÖK'ü kaldıracağız' dersek yalan, kaldıramayız. Biz YÖK'ü yok etmeye geliyoruz arkadaşlar. YÖK'ü yok edeceğiz. Çünkü bir şeyi kaldırınca başka bir yere kondurmak lazım. Orada da birtakım mahsurlar var. YÖK'ü yok edip, akademinin özerkliğinin ve özgürlüğünün önündeki bütün engelleri kaldıracağız. Nitelikli, özerk, demokratik ve yaşanabilir üniversitenin, her gencin hakkı olduğuna inanıyoruz. Bunun için çalışıyoruz" dedi.

'DEVLET BEY İLE BENİM ARAMDA BİR FARK VAR'

Eğitim sistemi nedeniyle gençlerin Türkiye'den ayrılmak istediklerini söyleyen Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi, gençlerin partisi olarak gençler için hayal kuran bir partidir. Devlet Bahçeli Bey ile benim aramda bir fark var. O da beka sorunlarını tarif ediyor, ben de beka sorununu tarif ediyorum. Devlet Bey'in tarif ettiği beka sorununda, 'Dünyanın güçlü ülkelerinin Türkiye'de gözü var, bu beka sorunudur' diyor. Evet, bu varsa beka sorunudur. Yüzyıl önce denediler. O beka sorunu nasıl bertaraf edildi bütün dünya bunu bilir. İhtiyaç olursa gözümüzü kırpmayacağımızı da bilir. Ama ben başka bir beka sorunu görüyorum. Anketlere bakıyorum; her 4 gençten 1 tanesi Türkiye'de kalmayı, 3 tanesi fırsatını bulursa dünyanın gelişmiş ülkelerine gitmeyi hayal ediyor. Dünyanın gelişmiş ülkelerinin Türkiye'de hayal kurması beka sorunu değildir. Türkiye'nin gençlerinin, o ülkelerde hayal kurması beka sorunudur. Bunu ortadan kaldıracağız" diye konuştu.

'SANDIK GELİYOR'

Özel, "Seçim akşamı demiştim. Valizleri zihinlerinde toplamış gençler ki; en kötüsü bu. Valiz toplamanın iki evresi var arkadaşlar yapılan çalışmalarda. İlk ve uzun evresi 2,5-3 yıl sürüyor. Valizin zihinde toplanması, kopuş fikri. Ama o fikir yerleşince, valizi yatağın üstüne atıp, içini doldurmak 15 dakika. O yüzden zihinlerinde valizleri toplayıp, gençlerin bir seçim daha kalmaya karar verdiklerini söylemiştim. O gençlere diyorum ki; biliyorum zor, katlanmak zor ama sandık da geliyor. Lütfen 31 Mart gecesi kalmakla ilgili verdiğiniz karardan vazgeçmeyin. Bu darbe kurumunun kuruluşunun 44'üncü yılında, inşallah YÖK'ün yok oluşunun, YÖK'ün defin töreninde de iktidarımızda bir 6 Kasım'da Eskişehir'de buluşmak üzere hepinizi saygıyla selamlıyorum" dedi.

Haber-Kamera: Batuhan KILIÇ/ESKİŞEHİR,