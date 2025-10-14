Özgür Özel: Gençlerin Geleceğe Güven Duyması Gerekiyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bütün imkanlarıyla bu ülkenin gençlerinin geleceğe güven duyması lazım. Beka sorunu, dünyanın diğer ülkelerinin Türkiye'de hayal kurması değil, bu ülkenin gençlerinin dünyanın diğer ülkelerinde hayal kurmasıdır. Bunun önüne geçilmesi lazım." dedi.

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, Türkiye ile Belçika'daki emekli aylığı ve asgari ücret tutarlarını, satın alma gücü ile kıyasladı.

Ekrem İmamoğlu'nun hakkındaki soruşturma sebebiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılması ve tutuklanması konusunda eleştirilerde bulunan Özel, ekonomi politikalarını da değerlendirdi.

Kur Korumalı Mevduat uygulaması ile vergileri eleştiren Özel, vergi sistemini değiştirmeye talip olduklarını söyledi.

Özel, vatandaşın gerçek gündeminin "geçim derdi" olduğunu dile getirerek, "Vatandaş, tarihin en büyük borç batağında. İcra takibine alınan batık kredi 500 milyar lirayı geçmiş. Bireysel kredi borcu 5,3 trilyon lira ile kendi rekorunu kırdı geçen ay. Yılın ilk 8 ayında 2 milyon yeni kişi icra takibine alındı. İcradaki dosya sayısı 24 milyon 645 bine çıkmış. Nüfusa oranlandığında 10 kişiden 3'ünün icra dosyası var." ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında açılan "kooperatif" davasında CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun tutuklu yargılanmasına tepki gösteren Özel, CHP'li belediyelere yönelik operasyonları eleştirdi.

CHP Genel Başkanı Özel, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarına değinerek, şunları söyledi:

"Komisyona girerken de söyledik, bütün muhataplara da söyledik. 'Anayasa tartışmalarına girmeyiz, varsanız biz yokuz.' dedik. Oradaki güvenceden sonra buradayız. 'Terörsüz Türkiye' ama 'demokratik Türkiye' dedik. Bir yandan ayların boşa gittiği bir yandan farklı hesapların yapıldığı bir yerde değiliz. Devlet Bey kendi söylediklerine, yaptıklarına bakmaz, efendim 'Maksimalist talepler olmasın.' Hangisi maksimalist talep? Demokrasi, kardeşlik, eşitlik istemek ne zaman maksimalist talep oldu? Bir maksimalizim varsa, dünkü söylemi ile bugünkü söylemi arasında farka, bir yıl önceki prompter konuşmasıyla bugünkünü karşılaştırarak, hatta prompterden çıkarak kullandığı ifadelere bakarak bakacak."

Türkiye'deki gençlerin birlikte yaşama iradesi olduğunu dile getiren Özel, "Kürt'ü ile Türk'ü ile Laz'ı ile Çerkez'i ile Alevi'si ile Sünni'si ile gençlerin çağı yakalaması, teknolojiye erişmesi, en iyi eğitimi alması lazım. Bütün imkanlarıyla bu ülkenin gençlerinin geleceğe güven duyması lazım. Beka sorunu, dünyanın diğer ülkelerinin Türkiye'de hayal kurması değil, bu ülkenin gençlerinin dünyanın diğer ülkelerinde hayal kurmasıdır. Bunun önüne geçilmesi lazım." ifadelerini kullandı.

(Bitti)