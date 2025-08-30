CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Fotoğraftan Atatürk'ü silenleri millet kalbinden silmiştir. Önümüzdeki seçim hangi partiden olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'nin egemen birer özgür vatandaşı olmamızı sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk; ona hürmet duyanlarla onu silenler arasında tercih yapacak millet" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Adana Gençlik Kolları üyelerinin başlattığı, 'Adana'dan Silivri'ye Özgürlük Yürüyüşü'ne Ankara- İstanbul karayolunda katıldı. Özel'e CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Emir, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve çok sayıda partili eşlik etti. Grup ile beraber yaklaşık 2 kilometre yürüyen Özel, daha sonra gazetecilere açıklama yaptı.

'DOSYALARI NEDEN ADANA'YA YOLLAMIYORSUNUZ'

Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yönelik, "Vallahi başsavcının, başsavcılığın canları istedi mi dilleri pabuç gibi. Sabahın 06.00'sında daha ispata muhtaç iddiaları servis ederken dilleri pabuç gibi. Suçsuz insanlara haysiyet cellatlığı yaparken dil pabuç gibi. 490 milyarlık 6 yıllık bütçesi olan İstanbul Büyükşehir'de, '560 milyar yolsuzluk var' derken dil pabuç gibi. Ama işine gelmeyince suspus; 'Biz başsavcıyız, konuşamıyoruz.' Neden konuşamıyorsun? Her gün sabahın köründe basın bülteni geçmeyi biliyorsun. Şimdi sana açık ve net şekilde soruyorum. Aziz İhsan Aktaş denen adam Kütahya Belediyesi ile yıllarca çalışmış, MHP'li Kütahya Belediyesi'nin dosyasını ayırıp Alim Işık'ın dosyasını Kütahya'ya yolluyorsunuz. Zeydan Karalar'ın, Oya Başkan'ın, Kadir Başkan'ın dosyalarını neden Adana'ya yollamıyorsunuz? Zeydan Karalar'ın suçlandığı mesele 11 yıl öncesine ait" ifadelerini kullandı.

'YAPTIKLARI TEKER TEKER İSPATLI'

Özel, devamında şöyle konuştu:

"Peki, ben de soruyorum, buna da mı veremez cevap? Sayın Akın Gürlek, bütün savcılar mütevazı mütevazı evlerde, lojmanlarda kalırken oturduğunuz lojmana bugünkü parayla 56 milyon lira, yani 56 emekli öğretmenin 30 yıllık ikramiyesi kadar tadilat masrafı yapıldı mı, yapılmadı mı? Buna da mı cevap veremezsin? Soruyorum, sizinle birlikte çalışan savcıların cezaevlerinden tutukluları getirtip, avukatsız sohbet mahiyetinde konuşma yaptıklarını biliyoruz, ispatlıyoruz. İnkar edebiliyor musunuz, buna da mı cevap veremiyorsun? 'Avukatının yanında rahat konuşmuyorsun, istediğim gibi ifade vermiyorsun' sözü hukukla bağdaşır mı? Dünyanın neresinde savcıların avukat tuttuğu görülmüş? Avukatı vatandaş tutar. Savcı şüpheleniyorsa suçlar, avukat savunur, hakim karar verir. Siz niye bazı avukatları cezaevlerine gece 12.00'den sonra yollayıp ya da cezaevinde kalan insanların ailelerine yollayıp, onlara 'Şöyle ifade verirsen çıkabilirsin' dedirtiyorsunuz? Böyle ifade verenler de çıktı zaten. Buna niye cevap veremesin Akın Gürlek? Niye cevap veremesin; çünkü verecek cevapları yok. Bunları yaptıkları teker teker ispatlı."

'REKORUMUZU ADANALI GENÇLER KIRACAK'

Özel, belediye başkanlarının bir an önce serbest bırakılması gerektiğini vurgulayarak, "Adana'nın iradesi Oya Başkan'ın, Kadir Başkan'ın ve Zeydan Başkan'ın Adana'daki belediyelerini yönetmesi yönündedir. Millet size 1,5 yıl önce 'Kararımı verdim, budur' dedi. Buna engel olamazsınız. Silivri'deki tüm yargılamaların tutuksuz yapılmasını, iddianamelerin bir an önce yazılmasını ve dosyanın artık bu ak toroslar çetesinden kurtarılıp, adil bir şekilde yargılamanın yapılmasını, TRT'den ve isteyen tüm kanallardan tamamının canlı yayınlanmasını istiyoruz. Biz başkanlarımızın arkasındayız ve sonuna kadar adalet arayışı sürecek. Bu 9 genç arkadaşımızın ayaklarına sağlık, yüreklerine sağlık. Ankara'ya kadar geldiler. Ankara'dan sonra da Silivri'ye kadar yürüyecekler. Biz geçmiş dönemde Sayın Genel Başkanımızla Ankara'dan İstanbul'a bu yolu adım adım yürümüştük. Bugün bu kısmına iştirak ettik. Bir rekor kırmıştık. Tuz yürüyüşündeki Gandhi'nin rekorunu geçmiş dönem Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte yürüyerek kırmıştık. Ama her rekor kırılmaya muhtaçtır. Bizim rekorumuzu da Adanalı gençler kıracak, onlara helal olsun" dedi.

'ALİ YERLİKAYA BUNU BÖYLE BİLSİN'

Özel, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Büyük Taarruz paylaşımı ile ilgili, "Bu ülkenin yüzde 95- 96'sının üzerinde insanı Atatürk'e saygı, hürmet, derin bir sevgi duyuyor. Bu milletin oylarıyla seçilip de Atatürk'ün fotoğrafını paylaşımda photoshoplayan bakın, emek vermeden uğraşmadan olmayacak bir şey. O fotoğraftan Atatürk'ü silenleri millet kalbinden silmiştir. Bundan sonraki süreçte de önümüzdeki seçim hangi partiden olursa olsun; bu ülkeyi düşman işgalinden kurtarıp şanlı bayrağımızı göndere çeken, dinmiş olan ezanları yeniden okutan, hepimizin 7 farklı ordunun taksim ettiği bu ülkede köle olarak kalmamız yerine Türkiye Cumhuriyeti'nin egemen birer özgür vatandaşı olmamızı sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk; ona hürmet duyanlarla onu silenler arasında tercih yapacak millet. Bu aziz millet dönecek ve diyecek ki; 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resmini photoshoplayarak özenle silen Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanı olduğu, onu atayan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olduğu, onun atadığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün olduğu AK Parti mi dursun, yoksa Gazi'nin yolunda yürüyenler, onu yüreğinden bir dakika silmeyenler, aklından bir dakika çıkarmayanlar onun kurduğu parti mi iktidar olsun.' Önümüzdeki seçim Atatürk'ü photoshopla silenlerle Atatürk'ü her saniye yüreğinde hissedenler arasındadır. Ali Yerlikaya bunu böyle bilsin" açıklamasında bulundu.

