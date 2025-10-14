Özgür Özel'den sert açıklamalar: Filistin'in dostuyuz, zalimlerin karşısındayız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Doğru bildiğimizi söyleriz, savunuruz. Erdoğan'ın ne arkasına diziliriz ne yanına diziliriz. Filistin'in dostuyuz, zalimlerin karşısındayız. Trump'tan medet umanlara söylüyoruz; mübarek olsun Trump'ınız. Onun da karşısındayız, sizin de karşınızdayız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Özel, Gazze'de 2 yıldır İsrail'in soykırımının olduğunu ve Mısır'da bir ateşkes imzalandığını hatırlatarak, "2 yıldır kararlı bir şekilde savunduğumuz bu meselede Erdoğan iktidarının ikircikli tutumunu her seferinde eleştirdik. Gazze'nin İsrail işgalinden kurtarılıp Trump'ın ilhakına açma hevesine de uyanık ve temkinli bir şekilde yaklaşıyoruz. İçinde bulunduğumuz tüm uluslararası örgütlerde de bu tehlikeye dikkat çekiyoruz. Dün Mısır'da Trump'ın şımarık ve alaycı bir şovunu bütün dünya ibretle izledi. Trump, bu şovdan saatler önce İsrail parlamentosunda bir konuşma yaptı. Netanyahu'ya 'Sen bir savaş kahramanısın' dedi. ve dedi ki herkesin içinde 'Ona kullanması için en iyi silahlarımızı verdik. O da iyi bir iş çıkardı.' Tek tek İsrail parlamentosunun başkanı, savaş suçlularını anons etti, o katliamları yapanları. O komutanlar tek tek ayağa kalktılar. Bütün salondan alkış aldılar. Çoğunda Trump da ayağa kalktı. Ayakta alkışladı onları. 67 bin kişinin katillerini. En çok onlar alkışlandı" dedi.

'FİLİSTİN'İN DOSTUYUZ, ZALİMLERİN KARŞISINDAYIZ'

Mısır'daki zirveye ilişkin Özel, "Erdoğan'ın imzasıyla poz verdiği belge, bir niyet beyanı. İçinde bağımsız Filistin devleti yok, iki devletli çözüme atıf yok. Gazze'nin Filistin toprağı olduğu yok, Filistin'in seçilmiş Filistinliler tarafından yönetilmesine ilişkin irade yok. 70 bin kişiyi öldürenlere karşı, bu insanlık suçuna karşı bir uluslararası hukuk hatırlatması yok. Ne var? İsrail'de düğün dernek var, bizim utanmazlar da Türkiye'de konvoy yapıyorlar İsrail'in peşinden. Yazıklar olsun. 'Efendim bizim çizdiğimiz alanda siyaset yapacaksınız. Biz lokomotif olduk, peşimize takılacaksınız, vagon olacaksınız. Çuf çuf ben başı çekeceğim, muhalefet arkama dizileceksiniz.' Geç onları Erdoğan. Çok geride kaldı onlar. Doğru bildiğimizi söyleriz, savunuruz. Erdoğan'ın ne arkasına diziliriz ne yanına diziliriz. Filistin'in dostuyuz, zalimlerin karşısındayız. Trump'tan medet umanlara söylüyoruz; mübarek olsun Trump'ınız. Onun da karşısındayız, sizin de karşınızdayız" ifadelerini kullandı.

'CHP HAKINI SONUNA KADAR ARAYACAKTIR'

Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında 'Kol kırılsın, yen içinde kalsın istiyoruz' dediğini belirterek, "İnsan gerçekten duyduğuna, gördüğüne inanamıyor. Sayın Bahçeli, Sayın Erdoğan; kırılan kol bizim, kırılan kalp bizim, saldırılan haysiyet bizim, aşağılananlar bizim arkadaşlarımız, aileleriyle tehdit edilenler bizim arkadaşlarımız. Ama diyorsunuz ki 'Sizin kol kırılsın, bizim yenin içinde kalsın.' Bu memlekette kol kırık, cep delik, cepken delik, insanlar yoksul, adalet sakat; ama kendi düzeniniz sürsün istiyorsunuz. Sayın Bahçeli, 'Kızılcık şerbetini Tayyip Erdoğan'ın etrafı içsin' diyorsunuz. Ama biz kan kusalım 'Kızılcık şerbeti içtik' diyelim istiyorsunuz. Kusura bakmayın hiçbir yerde o yoğurdun bolluğu kalmamıştır. Cumhuriyet Halk Partisi milletiyle birlikte ayaktadır, hakkını aramaktadır, sonuna kadar da arayacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi, tarihsel bir tutarlılık içinde geçmişte ne dediyse bugün aynı şeyi söyleyen, demokrasi, barış, kardeşlik isteyen, herkes eşit olsun isteyen, kimsenin hakkını yemeyen ama kimseye de hakkını yedirmeyen bir siyaseti takip ederken; şimdi 'Ben zulmedeyim, siz susun, pısın, sessiz olun' istiyorsunuz. Biz bir adım geri atarsak, siz bu ülkeyi 50 yıl geriye götüreceksiniz. Biz bir santim eğilirsek, siz bu millete diz çöktüreceksiniz. O yüzden ne bir kelime eksik konuşacağız ne bir adım geri atacağız ne bir santim eğileceğiz" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN MENFAATLERİNİ SAVUNACAĞIZ'

Özel, "Biz içeride de dışarıda da büyük bir özgüvenle Türkiye'nin menfaatlerini savunmaya devam ederiz. Türkiye'de ana muhalefet partisiyiz şimdilik, ilk sandığa kadar. Yurt dışına çıktığımızda Türkiye'nin partisiyiz. Karşımızda şahsileştirdiği dış politika ilişkilerini sadece kendi çıkarları için kullanan ve iktidarda kalabilmek için her tavizi veren, Türkiye'yi değil, kendisini düşünen bir iktidar anlayışı var. Erdoğan, çok rahatsız olmuş. Yaratılan, ortaya çıkan görüntüden çok rahatsız olmuş. Diyor ki 'Siyasi hayatımın hiçbir döneminde eğilmedim, bükülmedim. Batılılar karşısında omurgalı durdum.' Duy da inanma. 'Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür' derler" ifadelerini kullandı.

'FUTBOLCULAR VERGİ REKORTMENİ'

Özel, bu hafta vergi rekortmenlerinin açıklandığını hatırlatarak, "Adana'da, Konya'da, Samsun'da vergi rekortmenlerini gördünüz mü? Futbolcular, teknik direktörler. Adana vergi rekortmeni şimdi milli takımı yönetiyor. Vaktiyle Adana Demirspor'un hocasıydı; Montella. Adana'da vergi rekortmeni olmuş adam. Sivas'ımızın vergi rekortmeni; Yunan futbolcu Karelis. Konya'mızın vergi rekortmen listesindeki; Guilherme. Türkiye'de, Konya'da o kadar firma var. Çalışıyorlar, üretiyorlar, Anadolu Kaplanları, anonim şirketler, limited şirketler, holdingler ama futbolcular vergi rekortmeni oluyor. Neredeyse Türkiye'nin dört bir yanında gerçek anlamda vergi vermesi gerekenlerin bir şekilde yolunu bulduğu, hiç elini cebine atmadığı; ama bu salonlarda ya da çağırdığımızda karda kışta meydanlara koşanların cebinden devletin elinin çıkmadığı bir düzendeyiz. Yoksulun cebine atılan o eli oradan çekeceğiz, kırıp atacağız. O şefkatli eli, milletin sırtına dayayacağız" dedi.

'ALGI YÖNETİMİ YARATMAYA ÇALIŞIYORLAR'

Özel, dün Ankara'nın başkent oluşunun 102'nci yılını kutladıklarını belirterek, "Atatürk'ün kararlılığı, kuruluşu, kurtuluşu örgütlediği Ankara 6,5 yıldır Mansur Başkana emanet. Bundan rahatsızlar. Nasıl İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, yıllar sonra hiç seçim kaybetmeyen Erdoğan'a biri Beylikdüzü'nde, 3'ü İstanbul Büyükşehir'de seçim kaybettirdiyse; Mansur Yavaş da burada, hem de artık Ankara'yı parsel parsel sattıklarını kendi başbakan yardımcıları, meclis başkanları, AKP'nin kurucu kadroları kabul etmişken; Ankara'yı onlardan alan, temiz yöneten, 'Az laf, çok iş' diyen, yavaş yavaş ama büyük bir azimle Ankara'yı içinde bulunduğu rezaletten kurtaran birisine, şimdi tek bir kuruşa el uzatmadığını bildikleri halde bayram kutlamaları ve konserlerden yolsuzluk çıkarmaya çalıştılar. Mansur Başkan iç denetim yaptırmıştı, sorumluluğunu yerine getirmişti. Oradan bir şey çıkmadı. Sayıştay geldi, denetledi. Tertemiz. Mülkiye müfettişleri aylarca araştırdı, hiçbir şey yok. Çıkan iddianamede Mansur Başkanın adı yok, ne sanık, ne tanık. Ama başsavcılık bakanlıktan soruşturma izni istiyor. Neden? Devlet Memurluğu Kanunu. 'Acaba etkili soruşturma yürüttü mü' diye soracak. Ama bunun üzerinde tepinen bir anlayış, bir algı yönetimi yaratmaya çalışıyorlar" diye konuştu.

'BU MEMLEKET KOLAY KAZANILMADI'

Özel, dün hedefin DEM Parti olduğunu, bugün ise CHP olduğunu ifade ederek, "Biz bu ülkeyi hata yapmaya müsait, yaşı kaç olursa olsun, dimağı ne hale gelmiş olursa olsun, kararı tek başına veren ya da etrafının etkisiyle veren tek adamların yaptığı hatalardan dolayı uğramış işgalden kurtardık. 80 yaş üstü akran dayanışmasıyla, düşecekken biri onu omzundan tutanların, birbirine meşruiyet verenleri, Türkiye'nin geleceğini ve gençlerin geleceğini kendi yorgunluklarına, kendi tükenmişliklerine feda edenleri buradan uyarıyoruz. Bu memleket size feda edilecek kadar kolay kazanılmadı. Bu memleketin yarınları size değil, bu memleketin evlatlarına, tüm gençlerine emanettir. Hep birlikte kurtulacağız. Kurtuluş yok tek başına. ya hep beraber ya hiçbirimiz" dedi.