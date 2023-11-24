Özgür Özel: Filistin'de yaşananlar Bosna'daki soykırımın bir benzeri

HABER: TAMER ARDA ERŞİN / KAMERA: ADEM KARABAYIR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bosna ve Hersek ziyareti kapsamında Bosna Hersek Federasyonu Başbakanı ve Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkanı Nermin Nikšic ile görüştü. Özel görüşmede, "1990'larda burada yaşananlar ve 1995'teki büyük felaketin, soykırımın bir benzeri şu anda Filistin'de yaşanıyor. Uluslararası kamuoyu o zaman çok geç kalmıştı ve bu bütün Avrupa'nın utancıdır. Bunun Filistin'de tekrarlanıyor olmasına karşı bütün sosyal demokratlar ve sosyalistler olarak sesimizi birlikte yükseltmemiz gerekir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bosna Hersek ziyareti kapsamında Başkent Saraybosna'da Bosna ve Hersek Federasyonu Başbakanı ve Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkanı Nermin Nikšic ile parti genel merkezinde bir araya geldi. Özel, görüşmede Başbakan Nikšic'e CHP'nin altı okunu simgeleyen bir hediye de takdim etti. Özel'in bu hediyesine karşılık Başbakan Nikšic de Özel'e el oyması özel bir kutu hediye etti.

Özel, görüşmede yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Sayın Başbakan, bu hem sizin hem bizim en çok ihtiyacımız olan adaletin terazisi. Ayrıca partimizin altı oku var. Partimizin altı ilkesini temsil eden altı oku. Bunlar halkçılık, laiklik, devrimcilik, milliyetçilik, cumhuriyetçilik ve devletçilik. Bu amblemdeki altı ok ve adaletin terazisi, makam odanızda durdukça partilerimiz arasındaki dostluğu hatırlamanızı ümit ediyoruz. Özellikle Avrupa'da sosyal demokrasinin parlak bir dönem yaşamadığı bu süreçte Bosna Hersek'te bir siyasi akrabamızı iktidardayken ziyaret etmek bizim için büyük mutluluk. Biz Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'de sosyal demokrat bir partiyi iktidar yapmayı çok istedik, çok da yaklaştık ama olmadı. Ardından yaşanan bir kurultaydan sonra partimizde bir yönetim değişikliği oldu. Partimizin yeni yönetimi ile birlikte karşınızdayız.

"SİZİN BAŞARDIĞINIZI TÜRKİYE'DE VE BÜTÜN AVRUPA'DA BAŞARARAK SOSYAL DEMOKRASİNİN YENİDEN AVRUPA'DA VE DÜNYADA YÜKSELİŞE GEÇMESİNİ ÜMİT EDİYORUM"

Partilerimizin arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi noktasında biz de aynı düşünüyoruz. Ayrıca bundan sonraki süreçte hem Sosyalist Enternasyonal'de hem Avrupa Sosyalist Partisi'nde partimizi Genel Başkan düzeyinde ben temsil edeceğim ve mümkün olan tüm toplantılara geleceğim. Bu bizim genel başkanlar düzeyinde daha çok görüşmemiz demek. Bundan sonra 11 Temmuz'larda mutlaka Bosna Hersek'te olmayı istiyorum. Bir engel olursa da mutlaka genel başkan yardımcıları düzeyinde burada olacağız. Partilerimizin her türlü dayanışmasına ve ortak projelerine açığız. Sizin başardığınızı Türkiye'de ve bütün Avrupa'da başararak sosyal demokrasinin yeniden Avrupa'da ve dünyada yükselişe geçmesini ümit ediyorum ve bunun için gayret sarf edeceğim.

"1990'LARDA BURADA YAŞANANLAR VE 1995'TEKİ BÜYÜK SOYKIRIMIN BİR BENZERİ FİLİSTİN'DE YAŞANIYOR"

1990'larda burada yaşananlar ve 1995'teki felaketin, büyük soykırımın bir benzeri Filistin'de yaşanıyor. Uluslararası kamuoyu o zaman çok geç kalmıştı ve bu bütün Avrupa'nın utancıdır. Bunun Filistin'de tekrarlanıyor olmasına karşı sosyal demokratlar ve sosyalistler olarak sesimizi yükseltmemiz gerekir."