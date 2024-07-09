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Özgür Özel, eyleme parti genel merkezinde katıldı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara milletvekilleriyle birlikte parti genel merkezinde ışık açma-kapama eylemine katıldı. Özel, emekli maaşını asgari ücret düzeyine çıkarmayanlara ve çiftçi ile esnafın sesini duymayanlara karşı itirazlarını dile getirdi.

'ÖZGÜR ÖZEL, EYLEME PARTİ GENEL MERKEZİNDE KATILDI'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, grup toplantısında yaptığı çağrının ardından saat 21.00'de parti genel merkezinde Ankara milletvekilleriyle ışık açma-kapama eylemine katıldı. Sosyal medya hesabından bir video mesaj paylaşan Özel, "Bugün Grup Toplantımız'da bir çağrı yaptık. Dedik ki; asgari ücrete zam vermiyorlarsa, emekli maaşını asgari ücret düzeyine çıkarmıyorlarsa, çiftçinin, esnafın sesini duymuyorlarsa biz buna karşı ayağa kalkıyoruz ve sesimizi yükseltiyoruz. Bütün Türkiye'yi bir ortak eyleme çağırdık. Eylemimiz saat 21.00'da tüm Türkiye'de. Elektriğe zam yapanlara, iğneden ipliğe her şeye zam yapıp da emekliye ve emekçiye zam yapmayanlara çiftçiyi ve esnafı bu durumda bırakanlara itirazımızı yükseltiyoruz. ve ışıkları açıp kapatıyoruz. Biz bu eylemi Ankara'dan bütün Ankara Milletvekillerimizle birlikte başlatıyoruz" dedi. Ardından CHP Genel Merkezi'nde ışık açma-kapama eylemi gerçekleşti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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