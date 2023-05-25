Özgür Özel: Emekliler Pazar Günü Sandığa Gidecek

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Bucak programının ardından Burdur kent merkezinde Şeker Meydanı'nda toplanan kalabalığa seslendi. "Bu pazar gelince ne olacak? Emeklilerin yüzü gülüyor. Neden gülüyor biliyor musunuz?" diyen Özel, şöyle konuştu:

"Adayları var. Emekli Kemal aday. Pazar günü emekliler sandığa gidecek. Bu pazar artık dört aday yok. İki isim, iki resim. Birini seçeceğiz. Emekliler sandığa gidecekler ve bir karar verecekler. Kemal Bey 'bayram ikramiyesi' dedi, 'ben de yaparım' dedi. 2018'de 1000 lira verdi. 2019'da, 2020'de 1000, 2021'de kaç para oldu? 1100 lira oldu. 2022'de seçim geliyor diye utandı, 2000 lira oldu. Kemal Bey ne diyor; 'Bir asgari ücret düzeyinde emekli ikramiyesi' diyor. Ramazan için 8 bin 500, bir tane de kurban için 17 bin, Tayyip Bey verdi 2000. Alacak 15 bin. Bu pazar emekliler sandığa gidecek. Kemal Kılıçdaroğlu'na mührü basacak. Devletin mührünü Tayyip Bey'den alıp Kemal Bey'e verecek. Kemal Bey ilk imzayı atıp altına mührü basacak, emekliler 15 bin lirayı çekecek. Tayyip Bey o mührü beşli çete için, zenginler için, şirketler için, vergi afları için vurdu. Emekli Kemal de bir sefer olsun, emekliler için vursun. 21 yıldır AK Parti verdiği bir sözü tutmuyor. Dediler ki; '21 yıl önce ÖTV'siz, KDV'siz mazot vereceğiz'. Verdiler mi? Verdiler ama size vermediler. Gemilere, yatlara, kotralara. Pazar günü bir devri kapatıp bir devri açabilirsiniz. Pazar günü Cumhurbaşkanı değişirse, Kemal Kılıçdaroğlu gelirse bakan evlatlarının devri bitecek, vatan evlatlarının devri başlayacak" (DHA)

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