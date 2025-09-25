Özgür Özel: 'Ekrem İmamoğlu maalesef bizi 12 metrekarelik bir zindandan izliyor'

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Elazığ'da 2020'de meydana gelen depremde hasar gören ve yapımını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) üstlendiği Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kampüsü'nün açılışına katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Elazığ'da 2020'de depremde hasar gören ve yapımını İBB'nin üstlendiği, Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kampüsü'nün açılış törenine katıldı. Törene İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da katıldı. Özel ve beraberindeki heyet, açılış öncesinde kampüs içerisindeki alanlarda incelemelerde bulundu. Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun törene gönderdiği mektubu ise eşi Dilek İmamoğlu okudu.

'EKREM İMAMOĞLU MAALESEF BİZİ 12 METREKARELİK BİR ZİNDANDAN İZLİYOR'

Törende konuşan Özel, okul yatırımının 720 milyon lira olduğunu ifade ederek, "Bir kişinin, bir yapının, bir örgütün, bir partinin ne kadar demokrat olduğu seçim kazandığı gün değil, kaybettiği gün belli olur. Bugün Türkiye'de seçim kaybedince demokrasiden inen, millet iradesini yok sayan bir iktidar var. Kazandığında baş tacı ettiği millet iradesini görmeyen, seçilmişleri küçük gören, hakir gören bir anlayışla karşı karşıyayız. Bugün burada, 720 milyon liralık yatırımla yapılan bu eseri Elazığ'a kazandıran Ekrem İmamoğlu, maalesef bizi 12 metrekarelik bir zindandan izliyor. Onun suçu seçim kazanmak. Bir kez Beylikdüzü'nde, üç kez İstanbul'da, toplam dört kez Tayyip Erdoğan'ı yenmek. Ama asıl suçu, bir sonraki seçimi kazanmaya azmetmiş olmak" dedi.

'DAVET ETTİK, GELMEDİLER'

Açılışa Elazığ Valisi ve İl Milli Eğitim Müdürünün de davet edildiğini belirten Özel, "Elazığ'a üç okul yapıldı. Bunun birini sevgili Mansur Yavaş yaptı ve Milli Eğitim'e teslim edildi. Birini bugün açıyoruz, öğrencilerine bu öğretim yılında ev sahipliği etmeye başlayacak. Bir diğeri de yapım aşamasında. Onun da o gün yapılmasına karar veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer, o da maalesef İzmir'de cezaevinden bu töreni izliyor. Buraya emek veren ve şu anda içeride olan CHP'nin, İBB'nin, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çok sayıda hem siyasetçisi hem yöneticisi bizleri cezaevlerinden izliyorlar. Onları buradan saygıyla bir kez daha selamlıyorum. Elbette bu tören bizzat davetiyesi yollanması sorulduğunda, 'Elbette Cumhurbaşkanı bir okul açılışına davet edilmeyecek de nereye edilecek?' dediğimiz, bugün Amerika'da olan Sayın Erdoğan da davetli, partisi davetli, bakanları davetli ama burada hiçbiri yoklar. Biz burada Elazığ Valisi'nin, Elazığ Milli Eğitim Müdürü'nün burada olmasını isterdik" diye konuştu.

'GARİBANIN ÇOCUĞU TUVALET ÇEŞMESİNE AĞZINI DAYIYOR'

İBB'nin bu yıl 100 bin öğrenciye 20'şer bin lira barınma desteği vereceğini ifade eden özel, şöyle konuştu:

"Bugün Türkiye'de binlerce öğrencimiz depreme dayanıksız, bakımsız, interneti, laboratuvarı bulunmayan okullarda eğitim görüyor. Hijyen yok, hijyeni sağlamak isteyene de izin yok. Bugün Türkiye'de okullarda çeşmeden akan su içilemiyor. CHP'li belediyeler okul suyu, su sebili uygulamasıyla izin verilen her okula girip okula arıtma sistemli, her öğrencinin içebileceği suyu sağlamak istiyor. İzin verilen okullarda örneğin İstanbul Tuzla'nın tamamında yaptık, İstanbul'da izin verilen bütün okullarda yaptık. Ama birçok yerde vali baskısıyla, Milli Eğitim baskısıyla okul müdürleri buna izin vermiyor. Ne oluyor? Zil çalınca çocuklar dışarı koşuyor. Parası olan, babası cebine harçlık verebilenler kantinden sağlıklı suyu kana kana içiyor. Garibanın çocuğu tuvalet çeşmesine ağzını dayıyor. Bunu ortadan kaldırmak için, bu eşitsizliği kaldırmak için iktidar olmak istiyoruz. Ekrem Başkan'ın talimatıyla bu sene bir ilke imza atılarak 15 bin öğrenciye ayda 2'şer bin lira beslenme desteği yapıyor İBB. Bu yıl yine ilk kez Ekrem Başkan'ın projesiyle, onun talimatıyla o içeride yatarken 20 bin ortaöğretim öğrencisine 2 bin 500'er lira, 10 bin üniversite öğrencisine 5'er bin lira kıyafet desteği veriyor. Eylül ayında öğrencinin biri ayağında 10 asgari ücretlik ayakkabıyla okula giderken öbürü altı yırtık ayakkabıyla gitmesin diye yapıyoruz bunu. Sadece 100 milyon lira İstanbul'da kıyafet desteği yapan, bu yıl 100 bin öğrenciye 20'şer bin lira sadece barınma desteği verecek olan İBB örneğini anlatıyorum. Çünkü bugün onların projesini yapıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında tüm belediyelerimiz benzer projelerle insanlara dokunuyorlar."