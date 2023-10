Özgür Özel, Eczacılık Kongresi'nde konuştu

CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel, katıldığı Eczacılık Kongresi'nde Bir gün hangi görevde oluruz, ne zaman olur bilmiyorum; ama eczacıların bu kadar çok birikmiş sorunu varken bana verilen bu kadar emeğe, bu kadar desteğe layık olup mesleğimizi layık olduğu yerlere getirebilmek için bir şeyler yapabilirsem, örgütte yaptıklarımızın dışında siyasette bir şeyler yapabilirsem, bu örgüte borcumu ancak öyle ödemiş olurum dedi.

'CHP'li Özel, Ankara'da düzenlenen Eczacılık Kongresi'ne katıldı. Özel'e, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer ve CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut eşlik etti.

' PROF.DR MEKİN TANKER ONUR ÖDÜLÜ' ÖZGÜR ÖZEL'E VERİLDİ

Kongre kapsamında düzenlenen ödül töreninde Türk Eczacıları Birliği Prof. Dr. Mekin Tanker Onur Ödülü, Özgür Özel'e verildi. Özel, kendisinin Türk Eczacılar Birliği'ne katılmasını sağlayan Nükhet Tartan'ı anarak, Şimdi biraz hasta hepimiz dua ediyoruz Nükhet ablamız için. Ondan gelen bir telefonla başladı her şey. Hatta birkaç platformda anlattım, çok ilgi çekti. Eczanenin 9'uncu günüydü, eczanede FIFA oynuyordum. Yerde telefon çalıyordu. Şimdiki arkadaşlar bilmez, eskiden telefonu o an açmazsanız sonra kimin aradığını bilmiyordunuz. Öyle bir daha dönmek falan yoktu. Oyuna mı devam edeyim Telefonumu açayım dedim. Duruş tuşuna bastım, telefonu açtım. Nükhet Hanım dedi ki; 'Özgür'cüğüm, artık eczane açtın, seni yönetime almamız lazım.' O telefonla başladı her şey. ve o telefondan bugüne kadar hep Eczacı odalarının bir kademesinde çalışarak ya da onların yüreklendirmesiyle bir yerlere gelerek devam ettik diye konuştu.

Siyaseten çok farklı düşüncelerde olduklarını ama meslek siyasetinde birbirine omuz verdiği kişilerin de törende bulunduğunu söyleyen Özel, Sayın Mehmet Domaç burada, Manisa Eczacı Odası Genel Sekreteriyken Türk Eczacılar Birliği Başkanı'ydı. 'O Manisalı gözlüklü çocuğu komisyonlara yazın' demeseydi belki bugünlere gelmezdik. Sonra parlamentoda birlikte görev yaptık. Ayrı partilerdeydik. Eczacılıkla ilgili 25 yıllık bir kanunu hep birlikte çıkardık. Orada eczacılık mesleğinin ne kadar önemli ve ne kadar zaman zaman siyasette üstte olabildiğini bütün Türkiye gördü ve hala daha Meclis'te konuşulan bir süreçtir bu. Sonra siyasette daha hareketli günler başladı. Ön seçimlere girdik. Ön seçimlerden çıktık. Grup içindeki seçimlerden grup başkan vekili olduk ve bu seneye kadar geldi dedi.

CHP Genel Başkan adaylığına ilişkin konuşan Özel, Siyasette şu anda partimde bir görevim var ve partimizde bir süreç yürüyor. Bir başka göreve talibiz. Hangi görev nasip olur, nasip olmaz, o tarafını hiç bilmiyorum. Bir gün hangi görevde oluruz, ne zaman olur bilmiyorum; ama eczacıların bu kadar çok birikmiş sorunu varken bana verilen bu kadar emeğe, bu kadar desteğe layık olup mesleğimizi layık olduğu yerlere getirebilmek için bir şeyler yapabilirsem, örgütte yaptıklarımızın dışında siyasette bir şeyler yapabilirsem, bu örgüte borcumu ancak öyle ödemiş olurum ifadelerini kullandı. (DHA)