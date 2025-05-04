Özgür Özel'e Fiziki Saldırı: Saldırgan Gözaltında

Özgür Özel'e Fiziki Saldırı: Saldırgan Gözaltında
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürk Kültür Merkezi'nden çıkarken kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı. Saldırgan gözaltına alındı, Özel ise bölgeden uzaklaştırıldı. AK Parti'den saldırıya kınama geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenden çıkışında fiziki saldırıya uğradı

Henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, Atatürk Kültür Merkezi'nden çıkan Özgür Özel'e tokat attı. Saldırgan gözaltına alınırken, Özgür Özel hızla bölgeden uzaklaştırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel'e saldıran şahsın gözaltına alındığını, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bir açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Sayın Özel'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Siyaset kurumuna yapılan hiçbir saldırı kabul edilemez. Saldırgan hukuk önünde hesap verecektir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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