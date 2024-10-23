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Özgür Özel, Diyarbakır Programını Terör Saldırısı Nedeniyle İptal Etti

Özgür Özel, Diyarbakır Programını Terör Saldırısı Nedeniyle İptal Etti
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısı sonrası Doğu ve Güneydoğu Anadolu programlarını iptal ederek Ankara'ya döneceklerini açıkladı. Özel, terörün lanetlenmesi ve saldırının zamanlamasına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Doğu ve Güneydoğu Anadolu programlarını iptal etti. TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısına ilişkin Diyarbakır'da konuşan Özel, "Bu şartlar altında hem heyetimizin görüşleri, hem ev sahiplerimiz de bundan sonra bu siyasi geziyi sürdürmek olanaklı değil. Ankara'ya dönüyoruz. Böyle süreçlerde konunun tüm yönleriyle açığa kavuşturulmasını talep ediyoruz. Tabii ki böyle süreçlerde bunlar yaşanıyor, bu topraklarda bunlar hep yaşandı. O yüzden bugünkü terör saldırısının zamanlamasına yönelik de dikkatle bakmak gerekiyor" dedi.

Kent Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'na (DTSO) gelen Özgür Özel ve beraberindeki partililer, TUSAŞ saldırısı sonrası Doğu ve Güneydoğu Anadolu programlarını iptal etti. DTSO binasında MYK toplantısı gerçekleştiren Özel, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 günlük bir program için dünden itibaren Diyarbakır'da olduklarını ve yarından itibaren Batman, Mardin diye devam edip en son Van'da programı tamamlamayı düşündüklerini söyledi.

Kahramankazan'daki terörist saldırıdan haberdar olduklarını belirten Özel, "Devam eden programımız buradaydı, burada sanayi odasının ev sahipliğinde kent konseyi mensupları bizi bekliyordu. Sağ olsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Mehmet Kaya, bize bir toplantı salonu tahsis etti. Bir toplantı gerçekleştirdik arkadaşlarımızla birlikte, buradaki heyetle. Aynı zamanda Ankara'daki MYK üyelerimiz de Genel Sekreterimizin çağrısı ile toplandılar ve durumu kavramaya çalıştık. O sırada İçişleri Bakanımızla da telefonla görüştüm. Kendisi tabii onların açıklamasını beklediğimiz için, o bilgi, o süre içerisinde bizde kaldı ama kaybın 4 kişi olduğunu, 14 yaralı olduğunu ve rehine operasyonun, rehinelerin herhangi bir zarar görmeden tamamlandığına ilişkin bilgileri de doğrudan paylaştı" dedi.

"Bundan sonra bu siyasi geziyi sürdürmek olanaklı değil"

Özel, konuşmasına şöyle devam etti:

"Tabii bu şartlar altında, hem heyetimizin görüşleri, hem ev sahiplerimiz de bundan sonra bu siyasi geziyi sürdürmek olanaklı değil, Ankara'ya dönüyoruz. Bu süre zarfında kent konseyinin kıymetli üyeleri ile de toplantımız bittikten sonra, planladığımızdan kısa da olsa görüş alışverişinde bulunduk. Tabii gündemimiz bugünkü terör saldırısı ve terörün amaçlarından başkası değildi. Biz, terör kimden gelirse gelsin nereden gelirse gelsin ne amaçla yapılırsa yapılsın terörü lanetliyoruz. Tabii ki böyle süreçlerde konunun mutlaka tüm yönleriyle açığa kavuşturulmasını talep ediyoruz. Tabii ki böyle süreçlerde bunlar yaşanıyor, bu topraklarda bunlar hep yaşandı. O yüzden bugünkü terör saldırısının zamanlamasına yönelik de dikkatle bakmak gerekiyor. Ama bizim, Türkiye'nin kardeşliği ile ilgili umudumuzu hiçbir şey köreltmeyecektir. Bu konudaki irademizi de hiçbir şey geri adım attırmayacaktır."

Özel, açıklamanın ardından kentten ayrılmak üzere havalimanına geçti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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