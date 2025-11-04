Özgür Özel: Depremzedeler 1000 Gündür Adalet Arıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik iddianameye ilişkin, "704 yıl ile yargılanan adam dışarıda, onun iftirasıyla 4 yılla yargılanan belediye başkanımız içeride." dedi.

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla lösemili çocukları destekleme çağrısında bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yılının 81 ilde büyük bir coşkuyla kutlandığını belirten Özel, Cumhuriyet coşkusunu en üst noktada yaşatan tüm vatandaşlara teşekkür etti.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ülkenin tüm kurumlarının seferber olduğunu dile getiren Özel, "Bunları değersizleştirmek kimsenin hakkı da değil haddi de değil. Ama bir yandan da deprem olduktan 3 gün sonra 'Biz buradaki evleri 1 yıl içinde yapacağız, 1 yıl sonra herkes evlerine girecek' diye bir devlet sözü verildi. Bugün yüz binlerce depremzede hala konteynerde ya da gurbette başkalarının yanında yaşamak zorunda kalıyor." diye konuştu.

Depremin etkilediği illerde birtakım sorunların devam ettiğini anlatan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkede ekonomik kriz var, deprem bölgesinde çok daha ağır hissediliyor. İşletmelerin hala yarısı faal değil ama bir yandan borçlar için mücbir sebep süresi 30 Kasım'da dolacak. Esnaf, daha dükkanını açmadan vergi dairesine çağrılacak. Diğer yandan rezerv alan mağduriyetleri hala ortada duruyor. Depremzedeler 1000 gündür adalet arıyorlar. Biz, davaları takip etmeye, adaletsiz kararların yeniden yargılanması için gelecekte üzerimize düşen sorumluluğu almaya ve depremzedelerin hiçbir sorununu ortada bırakmamaya gayret edeceğiz. Bütün bölgedeki hem CHP örgütümüze hem oraya koşan tüm örgütümüze hem de bölgeye katkı sağlayan hangi siyasi görüşten olursa olsun oraya emek veren herkese teşekkür ediyorum. 6 Şubat depremlerinde kaybettiklerimizi de bir kez daha rahmetle anıyorum."

Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne yönelik eleştirilerde bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianameye ilişkin Özel, "704 yıl ile yargılanan adam dışarıda, onun iftirasıyla 4 yılla yargılanan belediye başkanımız içeride. Böyle bir hukuksuzlukla, korkunç bir süreçle karşı karşıyayız. 704 yılla yargılanan suç örgütü lideri gezerken, 4 yılla yargılananı içeride tutamazsın." ifadelerini kullandı.

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yolsuzluk soruşturmasına değinerek, "Bundan panik oldular, bir casusluk icat edip yedek bir davadan tutuklama yaptılar. İBB dosyasına güvenemedikleri, ortaya bir kanıt koyamadıkları için." sözlerini sarf etti.

(Sürecek)