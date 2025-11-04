Özgür Özel'den Siyasi Tutuklulara Serbest Kalma Çağrısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Sayın Selahattin Demirtaş ve Sayın Figen Yüksekdağ da dahil siyasi tutukluların serbest kalıp demokratik siyasetin önünün açılması gerekir." dedi.

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını öne sürdü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i eleştiren Özel, şöyle konuştu:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına, Sayın Akın Gürlek'e soruyorum: Hakimler Savcılar Kanunu'nun 48'inci maddesinin son fıkrası şöyle, 'Hakim ve savcılar kanunlarda belirlenenden başka resmi ve özel hiçbir görev alamazlar, kazanç getirici faaliyette bulunamazlar.' Kanun böyleyken İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına soruyorum, başsavcılık görevinin ve maaşının yanında başka bir gelir elde ettiniz mi resmi yoldan?"

Özel, 27 Ekim'de gerçekleştirilen Bayrampaşa Belediye Başkanvekili seçimlerine de tepki göstererek, ilçe halkının, son yerel seçimde tercihini CHP'den yana kullandığını söyledi.

"Terörsüz Türkiye" hedefine yönelik kurulan TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarını eleştiren Özel, "Bu sorunun demokratik zeminde çözülmesine yönelik önemli bir destek var ama bu işi yapmakta olanlara güven yok. Bir yandan bizim fikrimiz olan Meclis Komisyonu'nu çalıştırmaya, demokrasi için adımların atılmasına gayret ediyoruz, bir yandan da o Komisyon'u sadece dinleme komisyonuna çevirip işlevsizleştirmeye çalışanları izliyoruz." ifadelerini kullandı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Selahattin Demirtaş hakkındaki kararına değinen Özel,"Sayın Selahattin Demirtaş ve Sayın Figen Yüksekdağ da dahil siyasi tutukluların serbest kalıp demokratik siyasetin önünün açılması gerekir." diye konuştu.

Selahattin Demirtaş'la ilgili bugün bir tahliye başvurusu yapıldığını belirten Özel, şunları söyledi:

"Buna Sayın Devlet Bahçeli'nin 'Hayırlı olacaktır tahliyesi' demesi çok hayırlı bir demeç. Ama 9 yıl önce, tek başına karar vermesi gereken Türkiye'deki bütün hakimleri bir gece yarısı koordine edip de farklı yerlerden siyasetçileri alıp da önceden hazırlanmış Edirne'deki, Kocaeli'ndeki, Gebze'deki cezaevlerine gönderen o mekanizmanın kurgulanması hayırlı mıymış Türkiye için? Dün bunları yapmakla, Selahattin Demirtaş'ı, Figen Yüksekdağ'ı içeri atmakla övünenler, Osman Kavala'yı AİHM kararına rağmen içeride tutmakla övünenlere soruyorum: Bugün 'Hayırlısı bu' diyorsanız dönüp de bir özür borcunuz yok mu acaba? Açık söyleyeyim, bizim de var."

TBMM Genel Kurulu'nda, 20 Mayıs 2016'da milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasının yolunu açan Anayasa değişikliği teklifine ilişkin yapılan oylamayı anımsatan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her ne kadar o zaman 120 milletvekilinin 100'ü ret oyu verse de, o dönem bizler buna karşı bir mücadele vermiş olsak da CHP'den 20-25 tane, 'Referanduma gitmesin de geçecekse buradan geçsin' diye kullanılan o oylarda bu partinin de kusuru var. Partinin bugünkü genel başkanı olarak tarih önünde, o günkü kusur için tüm Türkiye'den, Türk milletinden özür diliyorum. Bugünkü genel başkan sıfatıyla."

"Geçmişte Selahattin Demirtaş'ı düşman olarak gören rejimin, bugün de Ekrem İmamoğlu'nu düşmanlaştırdığını" ileri süren Özel, adaletin en kısa sürede tecelli etmesini ve tüm siyasi tutukluların serbest kalmasını bir kez daha talep ettiklerini söyledi.

"Bu ayıp, memleketi bu hale getirenlere yeter"

AK Parti'nin iktidara gelişinin 23'üncü yılını kutladığını hatırlatan Özel, Türkiye'de son 23 yıldaki hükümetlerin 3,2 trilyon dolar vergi toplandığını, bu rakamın 79 yıllık Cumhuriyet döneminde toplanan vergilerin 6 katı olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin yoksullukta, işsizlikte ve gelir adaletsizliğinde Avrupa'da birinci, yüksek faizde dünyada ikinci, enflasyonda da beşinci sırada yer aldığını savunan Özel, "Hukukun üstünlüğünde 143 ülkeden 118'inci, basın özgürlüğünde 180 ülkeden 159'uncu sıradayız. Bu ayıp, bu ülkeyi yönetip ya da yönetenlere kayıtsız şartsız destek verip ekonomiyi, memleketi bu hale getirenlere yeter." dedi.

Yıllık enflasyonun Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yüzde 32,8 olarak açıklandığını ifade eden Özel, ENAG'a göre bu rakamın yüzde 60 olduğunu dile getirdi.

(Bitti)