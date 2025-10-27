Haberler

Özgür Özel'den Sındırgı'daki Deprem için Geçmiş Olsun Mesajı

Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem sonrası sosyal medya üzerinden geçmiş olsun dileklerini ileterek, etkilenen yurttaşlar için iyi dileklerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hiçbir olumsuz haber almamayı temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Politika
