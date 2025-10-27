Özgür Özel'den Sındırgı'daki Deprem için Geçmiş Olsun Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hiçbir olumsuz haber almamayı temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.