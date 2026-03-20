Özgür Özel, eski cumhurbaşkanları, Meclis başkanları ve genel başkanların bayramını kutladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ramazan Bayramı dolayısıyla eski cumhurbaşkanları, Meclis başkanları ve partinin önceki genel başkanları ile bayramlaşma gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ramazan Bayramı dolayısıyla eski cumhurbaşkanları, Meclis başkanları ile partisinin önceki genel başkanlarını telefonla aradı.

Partiden yapılan açıklamaya göre Özel, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile eski CHP Genel Başkanları Hikmet Çetin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradı.

Özel ayrıca, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın'ın yanı sıra önceki 9 Meclis başkanını da arayarak, bayramlarını kutladı, sağlık dileklerini iletti.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz
