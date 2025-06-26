Özgür Özel'den Muharrem Ayı Mesajı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, muharrem ayı dolayısıyla sağlık, huzur ve bereket dileğiyle bir mesaj yayımladı. Oruçların ve duaların kabul olmasını temenni etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hicri yılın ilk ayı olan muharrem ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Adaletin ve hak mücadelesinin simgesi muharrem ayının ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini, tutulan oruçların, edilen duaların kabul olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika
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