CHP Genel Başkanı Özel'den Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin yıl dönümüne ilişkin paylaşım Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkının 91. yıl dönümü vesilesiyle eşitlik mücadelesinin süreceğini belirtti ve Atatürk'ü anarak kadınların önemine vurgu yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bugün de eşitliği hayatın her alanında var edecek bir geleceği kadınlarla birlikte kuracağımızın sözünü yineliyorum." ifadesini kullandı.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 91. yıl dönümü dolayısıyla paylaşım yaptı.

Dünyanın pek çok ülkesinden daha önce Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanıyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Cumhuriyet kadrolarını minnetle yad eden Özel, şunları kaydetti:

"Bugün de eşitliği hayatın her alanında var edecek bir geleceği kadınlarla birlikte kuracağımızın sözünü yineliyorum. Mücadelemiz, emeği görünmeyen, sözü bastırılan, güvensiz, güvencesiz bırakılan tüm kadınlar içindir."

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Politika
