Özgür Özel'den İstanbul İl Kongresi Açıklamaları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel CHP'nin Sarıyer'deki il binası önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Özel, "Öncelikle bugün İstanbul'dayız. Mazbatasını alarak delegelerimizden güven tazeleyen İstanbul İl Başkanımızla bugün İstanbul'daki çalışma ofisimizde birlikte çalışacağız. Kendisini tebrik etmek üzere bugün buradayım. İstanbul İl Kongremize 45. Asliye Hukuk Mahkemesi hukuksuz bir şekilde kayyum atamaya kalktı. Arkamızdaki binanın kendi varlığı mahkemelik. Buraya 5 bin polisle geldiler ve baba ocağına saldırdılar. O sırada yaşananlardan dolayı kedimiz Şanslı veterinerlik oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanından binasına kadar hedef alan bir kötü niyet var. Bunlarla hem Genel Merkez düzeyinde hem de il düzeyinde, büyük bir mücadele veriyoruz. Tabii bütün planların boşa çıktığı bir süreci yaşadık hep beraber. İşte o kongrenin mazbatasını İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik dün aldı. Bir yandan da seçim hukukunun ilçe seçim kurullarının Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) istikrarlı kararlarıyla olağan kongre sürecimiz de yürüyor. Bu süreci 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin durdurmaya çalışması yüksek yargıdan döndü. Olağan kongreler tamamlandı. İstanbul ilçe kongrelerimiz tamamlandı.İstanbul İl Kongremizi de birkaç hafta içinde tamamlayıp bu süreci tamamlayacağız ve bu tartışmalı süreçler de konusuz kalmış olacak " dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika