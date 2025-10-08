Özgür Özel'den İsrail'e Sert Tepki: Vicdan Gemisine Yönelik Saldırıyı Kınıyoruz
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail'in Vicdan gemisine yönelik saldırısını kınadı ve gemide bulunan herkesin güvenle dönmesini beklediğini ifade etti. Özel, İsrail'in bu saldırısının arkasında Trump yönetiminin desteği olduğunu vurguladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " İsrail'in, içinde milletvekillerimiz Mehmet Atmaca, Necmettin Çalışkan, Sema Silkin Ün ve birçok gönüllünün bulunduğu Vicdan gemisine yönelik barbar saldırısını kınıyoruz. Gemide bulunan herkesin güvenli bir şekilde dönmelerini bekliyoruz." ifadesini kullandı.
Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
" İsrail'in, içinde milletvekillerimiz Mehmet Atmaca, Necmettin Çalışkan, Sema Silkin Ün ve birçok gönüllünün bulunduğu Vicdan gemisine yönelik barbar saldırısını kınıyoruz. Gemide bulunan herkesin güvenli bir şekilde dönmelerini bekliyoruz. İsrail bu pervasızlığı, Trump yönetiminin desteğinden almaktadır.
Netanyahu ile kayıkçı kavgası yapıp Trump'a ses çıkaramayan kim varsa Filistin'e dost değildir. Filistin'in yanında duran, bedel ödeyen, hayatını riske atıp umuda yelken açanlara selam olsun."