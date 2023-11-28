Özgür Özel'den Erdoğan'a 'Gazze'ye birlikte gitme' çağrısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Gazze'ye beraber gitme çağrısında bulunarak, "Tek başına giderek orada bir şey yapmak yerine orada bütün siyasi parti liderlerinin gücünü, Türkiye'nin iradesini ortaya koymaya davet ediyorum. Bu konuda cevap bekliyorum" dedi.

CHP Lideri Özgür Özel, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Özel, dünyadaki bütün siyasi akrabalarına çağrıda bulunarak, "Filistin'deki zulmü durdurmak bütün solcuların, demokratların, sosyal demokratların ve sosyalistlerin insanlık görevidir. Bu konuda hepinizi bir kez daha davet ediyoruz. Bir davetimi de geçtiğimiz hafta yaptım; Erdoğan'dan cevap gelmedi. Ben ilgili arkadaşlarımıza söyledim, gerekli girişimleri yapıyorlar. Ben Filistin'e gitmek ve orada hem insani yardımların ulaşmasına eşlik etmek, hem de bu büyük katliamı dünyaya duyurmak için gerekli başvuruları yaptım. Ama burada esas görev, Erdoğan'a düşüyor. Türkiye'deki bütün siyasi partilerin genel başkanları olarak, bizim mutlaka sınır kapısına gitmemiz, oradan geçmemiz lazım. Mısır'la herhalde bu teması yaptığında Türkiye Cumhuriyeti devletini geri çevirecek durumları yok. Çok milli ve yerlisiniz ya Türkiye'deki tüm siyasi partilerin genel başkanları ile kol kola gidip orada duruşumuzu göstermemiz lazım. Erdoğan; çağrım sanadır. Tek başına giderek orada bir şey yapmak yerine orada bütün siyasi parti liderlerinin gücünü, Türkiye'nin iradesini ortaya koymaya davet ediyorum. Bu konuda cevap bekliyorum" ifadelerini kullandı.

'30 KASIM'DA ADALET OTURUMUMUZ SONLANACAK'

Özel, 9 Ekim'den beri Meclis'te tuttukları Adalet Nöbeti'ni hatırlatarak, "Ülkemiz bir anayasa krizinin içine sokuldu. Ama sonradan anlaşıldı ki anayasaya karşı bu darbe girişimin başında Recep Tayyip Erdoğan var. Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'ni taşeron olarak kullanmış. Devlette bir krizi çıkartıp anayasa değişikliğine zemin arıyor. O konudaki tutumumuzu çok net söyledik. Biz bu oyuna gelmeyeceğimizi; ancak sivil, demokratik, kadını gören, engellileri, gençleri, doğayı, çevreyi gören gerçek bir sivil bir anayasa için Anayasa Mahkemesi'ni güçlendiren, eşitlik temelinde, hiç kimse dışlanmadan oturur konuşuruz. Ama AK Parti ve MHP'nin baş başa verip mutfaklarında pişirdikleri yemeği burnumuza dayarlarsa biz orada yokuz. Biz çıkardığınız kriz üzerinden sizinle, 'Kendiniz için anayasa değişikliklerine yaklaşmayız' diye söyledim. 30 Kasım Perşembe günü Meclis çalışmalarını bitirdiğimizde ertesi gün cuma günü Antalya'daki 3 günlük çalışma kampına gideceğiz. 30 Kasım Perşembe akşamı 21'inci gününde 500'üncü saatinde CHP, anayasaya sahip çıkmak için Adalet oturumunu burada sonlandıracak. Yine hep beraber kapalı bir oturumda bundan sonra bu eylemleri nasıl çoğaltacağımızı konuşup daha sonra o kararı yine benim ağzımdan bütün Türkiye duyacak. 500 saat boyunca adalete ve anayasaya sahip çıkan grubuma teşekkür ediyorum, onlarla gurur duyuyorum" diye konuştu.

'ALEVİLER, BU MEMLEKETTE DAHA AZ EŞİTTİR'

Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM grup toplantısında söylediği, 'Bizim anlayışımıza göre herkes eşittir Türkiye'de. Bir muamma olan CHP genel başkanının açıklaması bölücü lügatın terör üslubunun aynısıyla yansımasıdır' ifadelerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, "Devlet Bey; benim memleketim Manisa'da, Manisalı hemşehrilerimiz sandığa gidip MHP'li bir belediye başkanı seçebiliyorlar. Sizin memleketiniz Osmaniye'de geçmişte AK Partili seçtiler, görev yaptı. MHP'li seçtiler, görev yaptı. Çünkü Osmaniyeliler de Manisalılar gibi eşit yurttaş. Ama Diyarbakır'da, Batman'da, Van'da, Mardin'de toplam 54 merkezde Kürtler belediye başkanı seçiyor, siz o belediyelere kayyım atıyorsunuz. Manisalılar, Osmaniyeliler, Rizeliler eşittir. Sizin bu uygulamalarınız yüzünden Kürtler, Türkiye'de daha az eşittir kardeşim. Devlet Bey; benim ibadethanem camiler, ibadethane olarak kabul ediliyor. Ama Alevilerin ibadethanesi cemevleri ibadethane kabul edilmiyor. Evet haklısınız, Sünniler eşittir ama bu uygulama yüzünden Aleviler bu memlekette daha az eşittir kardeşim" dedi.

'DEVLET BEY'İN VİCDANINA HAVALE EDİYORUM'

Özel, kendisinin 'Türkiye'de herkes eşittir, fakat Kürtler daha az eşittir' açıklamalarına Bahçeli'nin, 'Bu soysuz iddia tümüyle bühtandır' sözleriyle yanıt vermesini ilişkin de "Devlet Bey; o metin yazarı kimdir, o ekipte kimler vardır; ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz. O arkadaşları Sinan Ateş'in ailesi de çok iyi biliyor. İddia, soysuz olmaz. İddia asılsız olur, gerçek dışı olur, abartılı olur. O arkadaşlar diyecek de diyemiyorsa, anlaşılan bana soysuz demeye kalkıyorlar. Vallahi, Özgür Özel'in soyunu sopunu arıyorlarsa, Devlet Bey, pek çok akrabam burada, soyumuz Selanik'tedir. Annemin babası Agah Menemenlioğlu, Osmanlı'nın ilk defterdarlık memuru, 6 kuşak Manisalılar. Soyumuz Osmanlı'ya hizmet eden devlet adamlarıyla, Atatürk'ün doğduğu Selanik'te, Makedonya'dadır. Soyumu sopumu soranlara bildirilir. Ben Devlet Bey'e bu cümleyi yakıştıramam. Çünkü Tayyip Bey, ona 'zürriyetsiz' dediğinde çok ayıplamıştım ve çok kınamıştım. Bugün o lafı söyleyen Tayyip Bey ile Devlet Bey'in ilişkilerine ben bir şey söylemem ama bu lafı Devlet Bey, bana etmedi kabul ediyorum. Devlet Bey'in 'prompter'ına yazan o metin yazarını da Devlet Bey'in vicdanına ve ahlakına havale ediyorum" diye konuştu.

Daha önce partiden ihraç edilen ve dün gerçekleşen CHP Parti Meclisi toplantısında affedilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da partisinin grup toplantısına katıldı.