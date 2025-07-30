Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na Ziyaret: Terörsüz Türkiye Komisyonu'na Katılacaklar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Özel, CHP'nin Terörsüz Türkiye komisyonuna katılacaklarını söyleyerek, CHP buı komisyona gerekli görevlendirmeyi yapacak gerekli isimleri 10 arkadaşımızı görevlendirip bildireceğiz.Bu komisyonda görev yapacağız " dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, TBMM'de kurulması planlanan Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda yer alacaklarını açıkladı. Özel, "TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Grup Başkanvekilimiz Murat Emir'i telefonla arayarak meclisin çağrısıyla kurulan bu komisyonda benimsendiğini kararların nitelikli çoğunlukla alınacağını bu kapsamda beklediğimiz resmi açıklamanın kendisi tarafından yapıldığını bunun iletişimini yapabileceğini söylemiş. Sayın Murat Emir bana söyledi ben de size aktarıyorum. CHP nitelikli çoğunlukla 50 kişilik komisyonda 26 'nın bulunmasıyla karar verilmesini sağlıklı buluyordu. Nitelikli çoğunlukla meclis bunun usül ve esaslarını belirler. Karar alınacak olması bizim açımızdan önemlidir. CHP buı komisyona gerekli görevlendirmeyi yapacak gerekli isimleri 10 arkadaşımızı görevlendirip bildireceğiz.Bu komisyonda görev yapacağız " diye konuştu