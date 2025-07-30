Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na Ziyaret: Terörsüz Türkiye Komisyonu'na Katılacaklar

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti ve TBMM'de kurulacak Terörsüz Türkiye Komisyonu'na katılacaklarını açıkladı. Özel, komisyonda görev alacak isimleri belirleyeceklerini söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Özel, CHP'nin Terörsüz Türkiye komisyonuna katılacaklarını söyleyerek, CHP buı komisyona gerekli görevlendirmeyi yapacak gerekli isimleri 10 arkadaşımızı görevlendirip bildireceğiz.Bu komisyonda görev yapacağız " dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, TBMM'de kurulması planlanan Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda yer alacaklarını açıkladı. Özel, "TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Grup Başkanvekilimiz Murat Emir'i telefonla arayarak meclisin çağrısıyla kurulan bu komisyonda benimsendiğini kararların nitelikli çoğunlukla alınacağını bu kapsamda beklediğimiz resmi açıklamanın kendisi tarafından yapıldığını bunun iletişimini yapabileceğini söylemiş. Sayın Murat Emir bana söyledi ben de size aktarıyorum. CHP nitelikli çoğunlukla 50 kişilik komisyonda 26 'nın bulunmasıyla karar verilmesini sağlıklı buluyordu. Nitelikli çoğunlukla meclis bunun usül ve esaslarını belirler. Karar alınacak olması bizim açımızdan önemlidir. CHP buı komisyona gerekli görevlendirmeyi yapacak gerekli isimleri 10 arkadaşımızı görevlendirip bildireceğiz.Bu komisyonda görev yapacağız " diye konuştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu bombası

Hayırlı uğurlu olsun! Süper Lig devinden Kerem bombası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mine Koşan'dan ihanet açıklaması: Kocamı başka bir kadınla bastım

Yıllarca sakladığı sırrı ilk kez açıkladı: Kocamı yatakta bastım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.