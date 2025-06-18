Özgür Özel'den CHP Mitinginde Sert Açıklamalar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Avcılar'da düzenlediği mitingde konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Avcılar'da düzenlediği mitingde konuştu. Özel, "En gencimizi aldılar. Gözbebeğimizi aldılar. Haksız ithamlarla içeride tutuyorlar. Ama suçlama ne? Buradan bir onu söyleyelim. Bakın Aziz İhsan Aktaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Yargıtay'da, Türk Hava Yolları'nda, dünya kadar üniversite hastanesinde, şehir hastanesinde, bir sürü bakanlıkta, AK Parti'deki dünya kadar belediyede iş yapan biri. Bunların hiçbirisine bakmıyorlar. Almışlar bunu, getirmişler, 'Haydi bakalım, suç örgütünün başısın.' Suç örgütünün başı diye operasyon başlattılar. Güya suçunu itiraf etti diye bunu saldılar. Bunun dışında iftira attığı kişileri içeride tutuyorlar. Suç örgütünün başı dışarıda, suç örgütünün elemanları dışarıda. Bizim belediye başkanları içeride. Ama Utku'yu neyle suçluyorlar biliyor musunuz? Güya bu Aziz İhsan Aktaş, seçimden önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin Avcılar İlçe Başkanlığı'na bir tane seçim arabası yollamış. 1,5 ay o araba kullanılmış. Sözde söylediği 'Ben verdim' diyor, dışarıda. 'Şuna, şuna, şuna verdim' diyor. O kişilerle Utku'nun merhabası yok, teması yok, tanışıklığı yok. Ama Utku'yu sadece bu ifadeye dayanarak içeriye koyuyorlar. Bir seçim arabası. Peki, bu adam daha sonra Avcılar'dan yıllardır bütün belediyelerde yaptığı ihaleyi almış mı? Almamış. Utku ile arasında bir temas olmuş mu? Olmamış. Utku'nun suçu neymiş? Avcılar'da rekor kırmakmış, Avcılar'a hizmet etmekmiş. Şu kadarını söyleyeyim. Utku'ya bir şey yazacak ya. 'Mal varlığını aklama' suçu. Utku duymuş, kulaklarına inanamamış. Çünkü Utku'nun ne evi var, ne arabası. Olmayan malı aklama suçundan içeride tutuklu tutuyorlar. Şunu söyleyeyim. Eğer Utku bu meseleden bir gün tutuklu kalacaksa, AK Partili bütün siyasetçiler ömür boyu müebbet hapis yatarlar, ömür boyu" dedi.

Özel, "2019'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni aldık. Bir bakalım, kaç tane araç var? Araçları saydılar 879 araç kayıp. Nerede bu arabalar? 59'u AK Parti İl Başkanlığından çıktı. 42'si AK Parti seçim çalışmaları için ilçelere verilmiş. TÜGVA'dan, Okçuluk Vakfı'ndan çıktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin şimdiki Başkanı'na bile İBB'den araç vermişler, o zamanki görevi sırasında kullansın diye. Araçlardan bir tanesi de en lüksü de Akın Gürlek'ten çıktı. Bugün açıklama yapıyor, 'Efendim belediyeler adliyeye araç verir.' Verir tabii. Hep veriyoruz. Halen veriyoruz. Ne veriyoruz biliyor musunuz? Servis aracı veriyoruz. İşleri görülsün diye belediyelerden adliyeye destek veriyoruz. Senin o dönem muadilin hakimler Renault Fluence'e binerken, İBB'den en lüks aracı altına çektireceksin, 540 gün kullanacaksın sonra Utku Caner Çaykara'nın haberi olmadan sokaklarda anons yapan seçim arabasından tutuklama yapacaksın. Yazıklar olsun sana, yazıklar olsun" dedi.