Özgür Özel'den A Milli Basketbol Takımına Tebrik
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, EuroBasket 2025'te Yunanistan'ı yenerek finale çıkan A Milli Basketbol Takımı'nı kutlayarak başarılar diledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) Yunanistan'ı yenerek finale çıkan A Milli Basketbol Takımı'nı tebrik etti.
Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Tebrikler 12 Dev Adam. Avrupa Şampiyonası'nda adını finale yazdırarak hepimizin göğsünü kabartan A Milli Erkek Basketbol Takımımızı yürekten kutluyor, final müsabakasında başarılar diliyorum. Türkiye sizinle gurur duyuyor."
Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Politika