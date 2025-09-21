Özgür Özel: Demokrasi ve Adalet İçin Birlikte Çalışacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bugün verdiğiniz güç, yarın kurulacak adaletli ve demokratik düzenin emanetidir. Safları sıklaştıracağız. Hep birlikte korkmadan, vazgeçmeden, yorulmadan çalışacağız." ifadesini kullandı.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, 22. Olağanüstü Kurultay'da iradesini bir kez daha ortaya koyan örgüte ve delegelere teşekkür etti.

Özgür Özel, şunları kaydetti:

"Bu teveccüh, demokrasiye, adalete, eşit yurttaşlığa, millet merkezli siyasete duyulan inancın tescilidir. Kurultayımız, zaman ayarlı davalarla partimizi dizayn etme girişimlerine karşı, 'sandığın ve millet iradesinin üstünde hiçbir güç yoktur' diyenlerin buluştuğu büyük bir dayanışma fotoğrafı olmuştur.

CHP saldırılar karşısında bir bütündür, ayaktadır. Bugün verdiğiniz güç, yarın kurulacak adaletli ve demokratik düzenin emanetidir. Safları sıklaştıracağız. Hep birlikte korkmadan, vazgeçmeden, yorulmadan çalışacağız. Birbirimize ve milletimize sahip çıkacağız. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisine sahip çıkmak, Cumhuriyet'e sahip çıkmaktır."