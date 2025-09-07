Özgür Özel: 'CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'na sahip çıkalım'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin 102'nci kuruluş yıldönümü kapsamında düzenlenen '102'nci Yıl Dayanışma Konseri'nde yaptığı konuşmada, "Buradan sözümün, sesimin eriştiği bütün demokratları, bütün Cumhuriyet Halk Partilileri İstanbul'daki baba ocağına, Atatürk'ün evine sahip çıkmaya davet ediyorum" dedi.

CHP'nin 102'nci kuruluş yıldönümü kapsamında Ankara Yenimahalle'de '102'nci Yıl Dayanışma Konseri' düzenlendi. Partililer ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde; Arif Sağ, Belkıs Akkale ve Suavi gibi sanatçılar sahne aldı. Burada konuşan Özel, "Aslında saat 19.30 gibi konser alanına gelip, sizlerle birlikte dayanışmayı büyütmek, paylaşmak arzusundaydım. Ancak bu partinin nasıl bir parti olduğunu bilmeyenler, bu partiyi plazalarda, avukat bürolarında kurulmuş partilerle karıştıranlar; bu partinin Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin birleşmesiyle savaş meydanında, Kurtuluş Savaşı'nda kurulduğunu bilmeyenler saldırılarına devam ediyorlar. İstanbul İl Başkanlığı ki, partimizin İstanbul'daki baba evidir. O baba evi ki tapusu ne bana, ne Özgür Çelik'e, ne bir başkasına; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e aittir. Şu anda baba evimizi polis kuşatması altına alanlara, çevik kuvveti İstanbul İl Başkanlığımızın önüne getirenlere, bu milletin polisine bu kanunsuz emirleri verenlere, yetkisiz asliye hukuk mahkemelerinden İstanbul İl Kongremizi iptal ettirip, oraya bir kayyım oturtmaya çalışanlara yazıklar olsun" ifadelerinde bulundu.

'KORKMUYORUZ, TESLİM OLMUYORUZ'

İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik yapılan operasyona karşı mücadele edileceğinin altını çizen Özel, "Cumhuriyet'e saldıranların karşısında bizler çelik gibi irademizle korkusuzca, 102 yıl önceki, 105 yıl önceki azim ve kararlılıkla duracağız. Korkmuyoruz, teslim olmuyoruz, olmayacağız. Bu mücadeleyi eninde sonunda sen kazanacaksın. Buradan İstanbul İl Başkanlığımızı savunan milletvekillerimizi, İl Başkanımız Özgür Çelik'i ve tüm Cumhuriyet Halk Partilileri saygı ile selamlıyoruz. Direnmeye, devam edeceğiz. Asla ve asla bizi bir başkaları gibi bu rejimin rahatsızlık duymayacağı bir muhalefet partisine çeviremeyecekler" dedi.

Tüm Cumhuriyet Halk Partilileri İstanbul'daki İl Başkanlığı'na sahip çıkmaya davet ettiğini kaydeden Özel, "Buradan sözümün, sesimin eriştiği bütün demokratları, İstanbul'daki baba ocağına, Atatürk'ün evine sahip çıkmaya davet ediyorum. AK Parti yargısı eliyle oraya oturtulmaya çalışanlara, polis marifetiyle kardeşi kardeşin karşısına dikmeye çalışanlara buradan sesleniyorum. Tarihi bir yanılgı içindesiniz, mahcup olacaksınız, bu hatadan dönün, Mustafa Kemal'in partisinin üyelerine yakışan şekilde davranın, son uyarımdır" ifadelerinde bulundu.