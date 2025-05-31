Özgür Özel: CHP Mağdurların Tek Umudu

Özgür Özel: CHP Mağdurların Tek Umudu
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anıtpark Meydanı'nda düzenlenen mitingde, partinin 100 yıl sonra mağdurlar ve ezilenler için umudun adresi olduğunu vurguladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasını eleştirerek, 'Henüz iddia var, iddianame yok' dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bugün Cumhuriyet Halk Partisi bir siyasi parti olmaktan öte, 100 yıl sonra bir kez daha mağdurların, mazlumların, ezilenlerin, zor durumda olanların tek umududur." dedi.

Anıtpark Meydanı'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla gerçekleştirilen mitingde konuşan Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasını eleştirdi.

"Henüz iddia var, iddianame yok. İftira var, kanıt yok. Cezaevi var, yargılama yok." diyen Özel, şöyle konuştu:

"Bugün Cumhuriyet Halk Partisi bir siyasi parti olmaktan öte, 100 yıl sonra bir kez daha mağdurların, mazlumların, ezilenlerin, zor durumda olanların tek umududur. O yüzden bu partiye, bu partinin Cumhurbaşkanı adayına, partinin adayı olmaktan çıkmış 15,5 milyon oyla gösterdiğimiz adayımız Ekrem İmamoğlu'na, partinin kurumsal kimliğine, genel başkanına saldırılar, kumpaslar kurmaktadırlar. Ancak karşılarında 1 santim geri adım atacak, 1 santim eğilecek, 1 kelime eksik konuşacak kimse yoktur. Bilirim ki biz 1 santim eğilirsek, millete bunlar diz çöktürecek. Buna izin vermeyeceğiz."

Geçmişte yapılmak istenilen darbelere karşı durduklarını belirten Özel, "Dedik ki 'Milletin getirdiğini millet götürür, asker götüremez, darbeci götüremez.' Şimdi bunlar darbe yapıyorlar. Bugünkü iktidar geleceğin iktidarına, bugünkü Cumhurbaşkanı, geleceğin Cumhurbaşkanına, bugünkü saray rejimi, Ekrem İmamoğlu'na darbe yapmaktadır." ifadelerini kullandı.

Özel, şunları kaydetti:

"İşte ben buradan çıkıp Antalya'ya gidecekken, buradan İstanbul'a hareket ediyorum. Bu akşam İstanbul'da bu yapılanlara karşı bütün belediyelerimizle ve ailelerle dayanışma içinde, mümkün olan en büyük mücadele için İstanbul'daki arkadaşlarımızı motive edeceğim. Onlarla birlikte mücadele edeceğim. Durmayacağız, gerekirse uyumayacağız. Bu kötülüğe teslim olmayacağız."

Mitingde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı da kısa bir konuşma yaptı.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Politika
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