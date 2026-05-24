Özgür Özel: 'Milletimizi, sevenlerimizi Genel Merkezimize sahip çıkmalarına davet ediyorum'

Özgür Özel yaptığı videolu açıklamada, "Milletimizi, sevenlerimizi sözle tepki göstermeye, sosyal medyadan tepki göstermeye, gelebilenlerin gelmesine, dayanışma göstermelerine, tüm Türkiye'de il başkanlıklarımıza sahip çıkmalarına, Genel Merkezimize sahip çıkmalarına davet ediyorum" dedi.

Özgür Özel, resmi sosyal medya hesabından gündeme dair açıklama yaptığı görüntülü bir paylaşım yaptı. Gün içerisinde yaşadıklarına değinen Özgür Özel, "Baba ocağındayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel merkezindeyiz. Atatürk'ün emaneti makamındayız. Bir saldırı altındayız. Suçumuz 47 yıl sonra partiyi birinci parti yapmak. Suçumuz AK Parti'yi yenmek. Suçumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir parti içi yarışa girip son seçimlerin kaybından sonra iktidar değişikliğine direnenlere karşı değişim deyip o değişim iradesiyle gençlerle, kadınlarla ve değişimi isteyen herkesle birlikte partimizi birinci yapmak. İki; sonucu hazmedemeyenler, partideki başarımızı hazmedemeyenlerle 31 Mart seçim başarımızı hazmedemeyenlerin ittifakı var. Yani AK Parti'nin yargı kollarıyla butlan ittifakı var. Şimdi o hukuksuz kararı almaları yetmezmiş gibi kapıya dayandılar. Önce sabahın yedisinde hiçbirisi CHP'li olmayan, önde yürüyen birkaç milletvekili dışında arkada yürüyenlerin CHP'li olmadığı ve işi gücü kavga etmek olan bir grupla kapımıza dayandılar. Gençler püskürttü. Tekrar geldiler. Daha kalabalık geldiler. Kapılar kapandı, direniş başladı. Şimdi polisle geldiler ve binaya girmek, gazla girmek, copla girmek, polisle birlikte girmek bu binayı tahrip etmek istiyorlar. Bu binayı ele geçirmek istiyorlar. Buradan çıkmayacağız. Ne kadar dayanabiliriz bilmiyorum. Sonuçta devletin polisine el kaldıracak halimiz yok ama delegenin oturttuğu bu koltuklardan delegeden başkası bizi kaldıramaz dedik. Kaldırabilirler, söküp atabilirler. Sokağa atabilirler ama zaten biz bu binada oturarak partiyi birinci parti yapmadık. Bu binada oturmakla seçim kazanılmıyor. Bunu en iyi birileri bilir. Seçim sokakta, meydanda kazanılıyor" ifadelerini kullandı.

Sonuna kadar direneceklerini belirten ve iktidar yürüyüşünü meydanlarda sürdüreceğini vurgulayan Özel, "Kimse unutmasın. Bu parti kurulduğunda bir Genel Merkezi yoktu. Önce savaş meydanlarında çadırlarda kuruldu. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi birinci meclisteki bir odayı kendine Genel Merkez kabul etti. Bize bir oda, bir çadır yeter. Bize milletimiz yeter ama bu darbecilerin de milletimize yaptığı yeter. Milletimizi, sevenlerimizi buna tepki göstermeye, sözle tepki göstermeye, sosyal medyadan tepki göstermeye, gelebilenlerin gelmesine dayanışma göstermelerine, tüm Türkiye'de il başkanlıklarımıza sahip çıkmalarına, Genel Merkezimize sahip çıkmalarına davet ediyorum. Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sonunda da ne olursa olsun bedenimizi teslim alırlar ama mücadelemizi teslim olamayacaklar" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı