CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerginliği

ÖZGÜR ÖZEL, CHP GENEL MERKEZİ'NDEN AYRILDI

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, parti genel merkezinden ayrıldı. Parti genel merkezinin önünde açıklamada bulunan Özel, "14 Mayıs 2023 ve 28 Mayıs 2023 gününden beri ben bana yakışanı, mücadele arkadaşlarım bana yakışanı yapmaya çalışıyoruz. Bize yenilgi yakışmıyor, bize kaybetmek yakışmıyor, Atatürk'ün partisine teslim olmak yakışmıyor. Atatürk'ün partisini teslim almak isteyenlerle Atatürk'ün partisini teslim etmek isteyenlerin ittifakına isyan ediyorum. Ben de Ekrem Başkan da değişimin samimiyetini, mücadelesini ve başarısını görüp ona katılan herkes bir süredir kendine yakışanı yapıyor; birileri de kendine yakışanı yapıyor. Bugün sabahın 07.00'sinde biz onlara, 'En kısa sürede kurultay ilan edin, bu sorun bitsin' deyip, öğlen 12.00'de 'Bunu konuşalım' demişken; sabahın 07.00'sinde arkalarına Ankara'da ne kadar kriminal tip varsa onları takıp baba ocağının kapısına dayananlar da kendine yakışanı yaptı. 80 yaşında bastonuyla burada direnen de 16 yaşında halkçı liseli genç de kendine yakışanı yaptı" dedi.

'CHP BUNDAN SONRA SOKAKTADIR'

Özel, "Yapmayın dedik. Partiyi, kişisel hırslarınızdan dolayı bir yenilgiyi kabul edemediğiniz için AK Parti'ye teslim etme planının parçası, öznesi olmayın dedik. Dinletemedik. Yalancıları, iftiracıları arabalarıyla mahkeme mahkeme gezdirdiler, butlan kovaladılar. Delegenin vermediği yetkiyi AK Parti'nin hakiminden dilendiler. Bundan sonra eğriye eğri, doğruya doğru. Biz bugün de kendimize yakışanı yaptık. Ne o? Sizin gibi her yenilgiden sonra bunu kabul edecek miydik? Teslim mi olacaktık? Devletin polisini, milletin evlatlarını baba ocağına yığanlara, baba ocağına polisle girenlere, bu partinin evlatlarına gaz sıktırıp cop vurduranlara yazıklar olsun. Daha önce de söyledim. Ancak bizi buradan söküp atarsınız. Söküp atmaya kalktılar, nereye? Sokağa. Kardeşim, biz zaten bu seçimi kazanmayı, bu partiyi birinci parti yapmayı burada oturarak yapmadık ki. Sokakta yaptık, meydanda yaptık. İktidarın zavallı aparatlarına söylüyorum, her akşam haysiyet cellatlığı yapanlara söylüyorum; Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra yoldadır, sokaktadır, meydandadır. İktidara yürümektedir. Yürüyor muyuz arkadaşlar? Benimle iktidara yürümeye var mısınız? Butlancılığı, mağlubiyetle tatmin olanları, muhalefet koltuğuna talip olanları geride bırakıp iktidar koltuğuna yürümeye var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

Özel, konuşmasının ardından genel merkezden ayrılarak, partililer ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne doğru yürüyüş başlattı.

