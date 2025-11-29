Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığına Yeniden Seçildi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeniden genel başkanlığa seçildi.

Partinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 39. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçimi için oy kullanma işlemi tamamlandı.

Oyların sayımı ve tasnifinin ardından yapılan açıklamada, kurultayda tek aday olan Özgür Özel'in geçerli 1333 oyun tamamını alarak yeniden genel başkan seçildiği belirtildi.

Böylece Özel, 4'üncü kez üst üste genel başkanlığa seçilmiş oldu.