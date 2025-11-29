Haberler

Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığına Yeniden Seçildi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin 39. Olağan Kurultayı'nda yeniden genel başkan seçilerek üst üste 4. kez bu görevi üstlendi. Oy kullanma işlemleri ve sayım sonucunda, Özel geçerli 1333 oy alarak tek aday olarak seçimi kazandı.

Partinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 39. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçimi için oy kullanma işlemi tamamlandı.

Oyların sayımı ve tasnifinin ardından yapılan açıklamada, kurultayda tek aday olan Özgür Özel'in geçerli 1333 oyun tamamını alarak yeniden genel başkan seçildiği belirtildi.

Böylece Özel, 4'üncü kez üst üste genel başkanlığa seçilmiş oldu.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika
