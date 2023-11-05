Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığına seçildi

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Özgür Özel, delegelere teşekkür açıklaması yaptı ve partiyi iktidar yapmak için çalışacaklarını belirtti.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Özgür Özel, "Beni Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığına layık gören Cumhuriyetimizin 2'nci Yüzyılının İlk Kurultayının delegelerine teşekkür ediyorum. Bu salondaki umut dalgasını büyütmek ve partimizi iktidar yapabilmek için tüm örgütümüzle omuz omuza çalışacağız" açıklamasını yaptı.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Özgür Özel, sosyal medya hesabından teşekkür açıklaması yaptı. Özel'in açıklaması şöyle:

"Beni Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığına layık gören Cumhuriyetimizin 2'nci Yüzyılının İlk Kurultayının delegelerine teşekkür ediyorum. Bu salondaki umut dalgasını büyütmek ve partimizi iktidar yapabilmek için tüm örgütümüzle omuz omuza çalışacağız!"