Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı

CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan Grup Başkanı Özgür Özel, "Yeniden muhalefetin derlenmesine, toplanmasına, birleşmesine ihtiyaç var. Neye ihtiyaç var? Muhalefet deyince herkes döner bakar ama ana muhalefetin gözünün içine bakar ama senin gözünün içinde fer yoksa bu iş olmaz." dedi.

Özel, CHP Antalya İl Başkanlığı ziyaretinde parti binası önünde düzenlediği basın toplantısında, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra büyük üzüntü yaşadıklarını, günlerce kendilerine gelemediklerini, ağızlarını bıçak açmadığını söyledi.

Bu sürecin sonunda partililerde ve CHP'ye oy veren bilhassa gençlerde büyük bir duygusal kopuş yaşandığını vurgulayan Özel, şöyle devam etti:

"Hep üzülerek takip ettiğimiz, hepinizin gördüğü, duyduğu 'Ben bundan sonra oy vermem', 'Daha ben sandığa gitmem', 'Bu iş olmayacak gibi' bizim çok korktuğumuz, birilerinin de çok memnun olduğu bir sürecin içine girildi. Bir ülkede muhalefetin omzu düşerse tek adamın yürüyüşü dikleşir. Bir ülkede muhalefet yere bakarsa, tek adam daha büyük hedefler için gözünü büyütür. Muhalefette katılım düştüğünde, yüzde olarak diğer tarafın yukarı fırlayacağı ve hak etmediği bir meşruiyet kazanacağı açık. Hele hele önümüz yerel seçimler. Geçen yerel seçimlerin yüksek morali ittifak kapasitesi, birlikteliği, muhalefetin moral üstünlüğü ortadayken bu yaşanan durum büyük bir tehlikeyi içinde barındırmaktır. Peki o zaman neye ihtiyaç var? O zaman morale ihtiyaç var. Neye ihtiyaç var? Yeniden muhalefetin derlenmesine, toplanmasına, birleşmesine ihtiyaç var. Neye ihtiyaç var? Muhalefet deyince herkes döner bakar ama ana muhalefetin gözünün içine bakar ama senin gözünün içinde fer yoksa bu iş olmaz. İşte değişim. İşte gençleşme. İşte 4-5 Kasım'da yapılacak olan kurultaydan büyük bir umutla yola çıkmak dediğimiz mesele, bu heyecanın, bu ayağa kalkmanın, bu yeniden umutlanmanın, bu birleşmenin ve teslim olmamanın adıdır. "

Özel, birilerinin CHP'nin kurultay sürecinden zarar görerek ayrılmasını beklediğini savunarak asla CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve partiye yönelik olarak, kamuoyu önünde yıkıcı, yıpratıcı, ertesi gün partinin başına dert olacak beyanlar, ifadeler vermeyeceğini belirtti.

CHP'nin bir ve bir bütün olduğunu vurgulayan Özel, "Elbette genel başkanlığa adayım. Genel başkanımızı kırmadan, incitmeden ama partiyi nasıl daha iyi yöneteceğimi, niçin daha genç, daha dinamik ve Türkiye gerçekliğini doğrudan okuyan kadroların bir değişim hareketi içinde olduğunu anlatıyoruz. Anlatmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Özel, madden ve manen CHP örgütünü boynu bükük bırakmayacağına ve hesabını veremeyeceği hiçbir iş yapmayacağına söz vererek seçim akşamları il binasının ışıklarının erken kapanmayacağını kaydetti.

Partililerden aklına, vicdanına inandığı herkese "CHP'de değişim olursa ne olur? Değişim olmazsa ne olur" diye sormasını isteyen Özel, "Elinizi vicdanınıza koyacağınızdan, kulağınıza üfleneni değil de kulağınızla duyduğunuzu yapacağınızdan, gözünüzle gördüğünüzü yapacağınızdan, Cumhuriyet'in 100. yılında şah damarında Atatürk ve parti sevgisi atan delegenin, kabine girdiğinde doğrusunu yapacağından, örgütü ayağa kaldıracak, partiyi ayağa kaldıracak, önce CHP'yi değiştirecek, sonra Türkiye'de iktidarı değiştirecek iradeyi göstereceğinden hiç kuşkumuz yok." ifadelerini kullandı.