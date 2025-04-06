Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı'na Yeniden Seçildi
CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda tek aday olan Özgür Özel, 1171 oy alarak Genel Başkanlık görevine yeniden getirildi. Kurultayda 1323 kayıtlı delegeden 1276'sı oy kullandı.
CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda, Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi.
Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde "İrade Milletindir" sloganıyla düzenlenen CHP 21. Olağanüstü Kurultayı'nda 12.30'da başlayan oy kullanma işlemi, 14.25'te tamamlandı.
Oy sayımının ardından kurultayda tek aday olan Özgür Özel, 1171 oy alarak yeniden CHP'nin Genel Başkanı oldu.
Kurultayda, 1323 kayıtlı delegeden 1276'sı oy kullandı. Kullanılan oylardan 1171'i geçerli sayılırken, 105 oy geçersiz kabul edildi.
Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika