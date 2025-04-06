Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Özgür Özel yeniden Genel Başkan! İşte aldığı oy oranı
Adaylık müracaatı için geç kalan Berhan Şimşek, Özel'e tepki gösterdi

Başvuruyu 5 dakika ile kaçırdı, soluğu Özel'in yanında aldı
Özgür Özel'in 'Cunta' sözlerine AK Partili Çelik'ten çok sert yanıt

Özgür Özel'in "Cunta" sözlerine AK Parti'den zehir zemberek yanıt
Petrol fiyatları dibe vurdu, akaryakıta dev indirim göründü

Araç sahipleri havalara uçacak! Dev indirim bekleniyor

Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı'na Yeniden Seçildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda tek aday olan Özgür Özel, 1171 oy alarak Genel Başkanlık görevine yeniden getirildi. Kurultayda 1323 kayıtlı delegeden 1276'sı oy kullandı.

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda, Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi.

Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde "İrade Milletindir" sloganıyla düzenlenen CHP 21. Olağanüstü Kurultayı'nda 12.30'da başlayan oy kullanma işlemi, 14.25'te tamamlandı.

Oy sayımının ardından kurultayda tek aday olan Özgür Özel, 1171 oy alarak yeniden CHP'nin Genel Başkanı oldu.

Kurultayda, 1323 kayıtlı delegeden 1276'sı oy kullandı. Kullanılan oylardan 1171'i geçerli sayılırken, 105 oy geçersiz kabul edildi.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.