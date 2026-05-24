Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nden TBMM'ye geldi Açıklaması

Özel, CHP Genel Merkezi'nden ayrılmasının ardından beraberindekilerle yürüyerek geldiği Milli Egemenlik Parkı'nda, partililere hitabı sonrasında, Meclis'e girişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Genel başkanlığı görevi öncesi 9 yıl grup başkanvekilliği yaptığını hatırlatan Özel, "Her ne kadar kararı tanımasak da her ne kadar Türkiye'deki hiçbir hukukçu bu butlan kararını ve tedbir kararını hiçbir yere koyamasa da sonuçta yarın burada bir türbülans olmaması için zaten mevcut olan meclis grup başkanlığı görevime dün de bir kez daha seçim yaparak ve oy kullanan arkadaşlarımızın bir eksiğiyle yeniden partimizin grup başkanı seçildim. Bundan sonra bu görevi yapmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

CHP'nin 40 gün içinde bir kurultay yapması yönünde hem parti TBMM grubunda hem de toplumda talep olduğunu söyleyen Özel, şöyle konuştu:

"Zaten delegelere sorulacak olduğunda aynı delegeler o yarışmalı kurultaydan sonra beni iki sefer 6 Nisan'da ve 21 Eylül tarihlerinde tam oyla yetkilendirdiler. O yüzden buradan sonra yapacakları tek şey şudur: Zaman geçirmeden kurultay yapacaklarını ilan etsinler. Bu köpüren toplumsal tepkiden de boşu boşuna duyulan bu protestolardan da bir an önce kurtulsunlar. Milletin böyle bir darbeye ortak olan kimseyi CHP'li kabul edecek sabrı kalmamış. Biz bir genel merkez olmaksızın da CHP'nin faaliyetlerini sürdürecek güçteyiz.

Gördünüz, partinin otobüsü yoktu, bulduğumuz bir otobüsün üzerine çıktık. Ama bu meydanda bir pazar günü, bayram arifesinde, kolay kolay kimsenin toplayamayacağı bu kalabalık kendiliğinden toplanıyor. Burada bir toplumsal tansiyon var. Bu toplumsal tansiyon demokrasiyi, siyasi partili demokratik rejimi sahipleniyor. Darbelere itiraz ediyor. Bunu görmek lazım. Birlikte 8 kilometre yol yürüdük. Geçen arabaların her birisi destek veriyor. Onlar CHP'li olsa partinin oyu yüzde 95 olur. Onlar demokrasiye, çok partili rejime inanan, bir partinin genel başkanını o partililerin belirleyeceğine inanan insanlar, o yüzden dayanışma gösteriyorlar. Bu çok kıymetli."

Bir gazetecinin "kurultay tarihi ilan edilmezse ne olacak?" sorusu üzerine Özel, "Onunla ilgili Siyasi Partiler Kanunu'nun, tüzüğün bize verdiği tüm yetkileri kullanacağız. İmza toplayacağız, Parti Meclisini olağanüstü toplantıya çağıracağız. Parti Meclisinde karar kuvvetinde yapabileceğimiz ne varsa onu yapacağız. Toplumsal baskıyı artıracağız ve eninde sonunda ne olacak, CHP'nin yönetimi bir siyasi kapkaçla, kaptıkaçtıyla, 'ben aldım kaçtım bende oldu, vermem kimseye' denilerek elde tutulabilecek bir yer değil." değerlendirmelerinde bulundu.

Süreci TBMM'den yürüteceklerini dile getiren Özel, "Genel Merkezi koruma refleksi doğru bir şeydi. Bayramda burada odada olmak yerine sahada oluruz. Bundan sonra oda, çatı gerektiğinde o çatı yüce Meclis çatısıdır. Ama esas olarak sokaktayız, meydandayız, halkla birlikteyiz. Bundan sonra büyük bir iktidar yürüyüşünü hep birlikte sokaklarda 81 ilde yürütmeye devam edeceğiz." dedi. Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir siyasi partiyi kimin yöneteceğine o siyasi partinin üyesi, delegesi değil de rakibi karar veriyorsa o partiyi kapattı demektir. O partinin kapatılması, faaliyetlerine son vermesi, rakibinin istediği birisinin yönetmesinden evladır. Parti şu an fiilen kapanmıştır. Biz bu partiyi bir kez daha, umuyorum 9 Eylül'e kadar kalmaz. 9 Eylül 1923 ve 9 Eylül 1992'de iki kez açılmış olan partimizi, ki ikinci darbeden sonradır. Bu darbeden sonra bir kez daha açacağız. Ümit ediyorum 9 Eylül'e kalmayız."

Özel, açıklamalarının ardından beraberindeki milletvekilleriyle partisinin Meclis'teki grubuna geçti.