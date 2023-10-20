Özgür Özel: CHP değişim sürecine girdi

Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaklaşan kurultay öncesi Burdur'da konuşan Özgür Özel "Cumhuriyet Halk Partisi seçimlerde ikinciliklere, ana muhalefet partisi olmaya, kaybetmeye mahkum olmasın diye bir değişim, dönüşüm sürecinin içinde yer aldık." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaklaşan kurultay öncesi Burdur'a gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adayı Özgür Özel il ziyaretleri çerçevesinde Burdur CHP İl Teşkilatını ziyaret etti.

Burada partililere seslenen Özel kaybedilen 14 ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra aldıkları değişim kararı hakkında; "Elbette içinde bulunduğumuz süreç zorlu bir süreç. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin akşamında büyük üzüntüyü hep beraber yaşadık. Devamında örgütümüzde büyük bir üzüntü, büyük bir motivasyonsuzluk vardı. Ardından biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak hem bu büyük duygusal kopuşu doğru okumak, hem seçmenimizi, üyemizi, motive etmek, hem de bir daha Cumhuriyet Halk Partisi seçimlerde ikinciliklere, ana muhalefet partisi olmaya, kaybetmeye mahkum olmasın diye bir değişim, dönüşüm sürecinin içinde yer aldık. Aslında bunu bütün Cumhuriyet Halk Partisi, hep beraber ve Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde yapmalıydık. Üyemiz, tabanımız, sokak bizden bunu istiyordu. Sayın Genel Başkanımız, genel merkezdeki kadrolarımız, bu süreci bir süre bekleyerek, ardından da seçim yenilgisine "Kaybettik, kazanamadık ama kaybetmedik." diyerek ve bundan sonraki süreci hiçbir şey olmamış gibi devam ettirme niyetiyle sürdürdüler. Biz orada çok saygı duyduğumuz Genel Başkanımızla bu noktada farklı düşünenler olarak ayrıldık, ayrıştık. ve ortaya şunu koyduk. Dedik ki Cumhuriyetin 100. yılındaki bu önemli seçimi kaybettiysek biz bir değişimi tarif etmek durumundayız. Ama bunu sadece genel başkanımızın şahsına ve sırtına yükleyemeyiz. Kadrolar yenilenmeli. Yetmez. Mutlaka tüzüğümüz değişmeli, programımız güncellenmeli ve biz değişimden neyi anladığımızı Türkiye'ye anlatmalıyız. Biz değişimin iki önemli ayağı olduğunu düşünüyoruz. ve bu partinin geçmişte yaşadığı değişimlerden, dönüşümlerden doğru yaptıklarını sürdürmesini, yanlış yaptıklarını terk etmesi gerektiğini düşünüyoruz." şeklinde konuştu. - BURDUR