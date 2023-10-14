Özgür Özel: CHP'de bir şeyler değişiyor, kadrolar, anlayış değişiyor

CHP Grup Başkanı ve genel başkan adayı Özgür Özel, Denizli Pamukkale Halk Eğitim Merkezi'nde partililere seslenerek, 'bu CHP bu işi başaracak' dedirtebilirsek o zaman 31 Mart'ta örgütümüzün belirlediği isimlerle hep birlikte çalışarak, parti tarihinin en büyük başarısını elde edebiliriz. Çünkü bu örgüt artık kaybetmek istemiyor' dedi.

CHP Grup Başkanı ve genel başkan adayı Özgür Özel, Denizli Pamukkale Halk Eğitim Merkezi'nde partililere seslenerek, "CHP'de bir şeyler değişiyor, kadrolar, anlayış değişiyor, 'bu CHP bu işi başaracak' dedirtebilirsek o zaman 31 Mart'ta örgütümüzün belirlediği isimlerle hep birlikte çalışarak, parti tarihinin en büyük başarısını elde edebiliriz. Çünkü bu örgüt artık kaybetmek istemiyor" dedi.

CHP Grup Başkanı ve genel başkan adayı Özgür Özel, Denizli'de partililerle bir araya geldi. Pamukkale Halk Eğitim Merkezi'nde yapılan toplantıya, Özel'in yanı sıra CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum ve çok sayıda partili katıldı. Toplantının açılışında konuşan CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, yaptığı konuşmada genel başkanlığa aday olan Özel'i desteklediklerini açıkladı.

Daha sonra kürsüye çıkan Özgür Özel, partililere seslendi. Özel, partilerinin değiştiğini, gençleştiğini, eski hataları tekrarlamayacağını göstermek zorunda olduğunu, aksi taktirde yerel seçimlerde kendilerini çok iyi bir tablonun beklemediğini söyledi. 81 ili ziyaret etmeye çalıştığını belirten Özel, partililerin kendisini coşkuyla kucakladığını kaydetti. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde üzüntü ve hayal kırıklığı yaşadıklarını hatırlatan Özel, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde daha önce yapamadıklarını yapmak için yola çıktığını kaydetti.

'SİZE ÖRGÜTÜYLE BİRLİKTE KAZANACAK BİR GENEL BAŞKAN VADEDİYORUM'

Genç, dinamik, gayretli ve yolunu örgütle birlikte belirlemiş kadroların önünü açmak istediklerini belirten Özel, "Size mucizevi transferler vadetmiyorum. Size, bizim akıl edemediklerimizi akıl edeceğini sandığımız, kerameti kendinden menkul danışmanlar vadetmiyorum. Ben size kimsenin bilmediği birtakım hesaplar, kitaplar vadetmiyorum. Ben size gizli protokoller vadetmiyorum. Ben, size kulak verecek, sokağa önem verecek, siyaseti olması gerektiği yerden, soldan kuracak, halkın gözünün içine bakacak, koşacak, terleyecek, icabında gelip Denizli'de yatacak, geldiğinde il binasına gelip il başkanının bir çayını içmeden kanaat önderleri toplantısına gitmeyecek, örgütüyle birlikte kazanacak bir genel başkan vadediyorum" dedi.

Özel, "Partideki değişim Türkiye için de umut olacaktır. Bana partide değişim yapmak için yerel seçim sonrasında harekete geçmemi önerenler oldu. Ancak bu kişiler mağlubiyeti, başarısızlığı şimdiden kabul edenlerdir" diye konuştu.

'BU ÖRGÜT ARTIK KAYBETMEK İSTEMİYOR'

Son seçimlerde alınan başarısız sonuçların ardından partiden 'sessizce çıkıp gidenlerin, karanlık sokakta kaybolanların' bulunduğunu ifade eden Özel, şöyle devam etti:

"O karanlık sokakta gidenlerin peşinden koşmazsak, 'Bak bizim evde bir değişiklik var' demezsek, 'Biz gençleştik, biz değiştik, hataları yapmayacağız, bir daha sana yenilgi yaşatmayacağız' demezsek 31 Mart'taki seçimde bizi çok iyi bir tablo beklemiyor. Ama eğer biz büyük bir değişimi, bir inancı, bugün bu salondaki büyük coşkuyu kurultaya, 81 ile taşıyabilirsek, 'CHP'de bir şeyler değişiyor, kadrolar, anlayış değişiyor, bu CHP bu işi başaracak' dedirtebilirsek o zaman 31 Mart'ta örgütümüzün belirlediği isimlerle hep birlikte çalışarak, parti tarihinin en büyük başarısını elde edebiliriz. Çünkü, bu örgüt artık kaybetmek istemiyor."