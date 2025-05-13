Özgür Özel: Bu mahkeme bir daha görülecek (2)
MADENDE YAŞAMINI YİTİRİNLERİN MEZARINA KARAFİL BIRAKTICHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa programı kapsamında 'Maden Şehitlerini Anma Töreni'ne katıldı.
MADENDE YAŞAMINI YİTİRİNLERİN MEZARINA KARAFİL BIRAKTI
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa programı kapsamında 'Maden Şehitlerini Anma Töreni'ne katıldı. Özel, Manisa Valisi Vahdettin Özkan ile yaşamını yitiren madencilerin mezarlarına karanfil bıraktı. Özel, madende yaşamanı yitirenler için edilen duanın ardından mezarlıktan ayrıldı.
Ersan ERDOĞAN- Yağmur ÖNGÜN/ MANİSA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika