Özgür Özel: Bu haksızlığı bütün dünyaya anlatacağım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yurt dışındaki ziyaretlerine ilişkin yapılan eleştirilere yönelik, " 15 Temmuz'da darbe sana yapılınca ya da geçmişte kapatma davası sana açılınca, partinin başı sıkışınca kapı kapı Avrupa'yı gezeceksin, bunun adı demokrasi arayışı, hukuk yolculuğu olacak ama benim kardeşlerim içeri atılınca, 31 Mart'ta seçim kazandık diye 19 Mart'ta darbe bana yapılınca, Özgür Özel oturacak, susacak, sen de burada keyif çatacaksın. Öyle bir şey yok. Bütün dünyaya anlatacağım. Bir adım geri atarsam namerdim. Bu haksızlığı bütün dünyaya anlatacağım" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingleri kapsamında, Edirne'ye geldi. Kentte ilk olarak parti il binasını, ardından Edirne Belediye Başkanlığı'nı ziyaret eden Özel, trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde Edirnelilere seslendi. Özel'e, CHP genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri ile Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan ve ilçe belediye başkanları da eşlik etti.

'SİNAN'IN ESERİNİ MUHAFAZA EDEMİYORSUN'

Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki Selimiye Camisi'nde, son dönemde tartışmalara konu olan ve mahkeme sürecinin de devam ettiği ana kubbedeki restorasyon konusuna değinen Özel, "Edirne, Osmanlı'ya başkentlik yapmış eşsiz bir kent. Yılda 5 milyon turist geliyor bu kente ama Selimiye Camii, Edirne'mizin göz bebeği, Koca Sinan'ın emaneti Selimiye Camii'ni perişan ediyorlardı. Başvurular yapıldı, durduruldu, yenisi yapıldı. Bir dizi beceriksizlik, bir dizi kötü niyet. Güya bunlar muhafazakar olacak. Sen koca Sinan'ın eserini muhafaza edemiyorsun, bir de 'muhafazakar siyasetçiyim' diye milletin duygularıyla oynuyorsun, yazıklar olsun. Bunlar ne Osmanlı'nın ne Cumhuriyet'in biriktirdiği hiçbir güzelliği gerçek anlamda benimsemiş, içselleştirmiş insanlar değil" dedi.

'OFİS ÇİFTÇİNİN ARKASINDA DURACAK, BAŞKA YOLU YOK'

Trakya genelinde sulama altyapısının tamamlanamadığını söyleyen, üreticinin sorunlarına değinen Özel, şöyle konuştu:

"Trakya bereketin yuvası ama sulama altyapısı tamamlanmadı. Şimdi Meriç'in suyunu organize sanayiye taşımak istiyorlar. Çiftçi zaten perişan. Şimdi kuraklık tehdidiyle karşı karşıya. Ayçiçeğinde Edirne ve Trakya'daki verim kaybı yüzde 50'yi aşmış. Ben okudum, ziraat odalarının çalışmasından okudum. İpsala'da çeltik üretimi, kuraklık yüzünden perişan oldu. Toprak Mahsulleri Ofisi almıyor. Bir ay önce 27 lira olan çeltik, 20 liraya düştü çünkü ofisi üreticinin arkasından çektiler. Buradan uyarıyoruz; Toprak Mahsulleri Ofisi böyle gün için vardır. Eskiden yazardı; 'ofis, çiftçinin kara gün dostudur' Şimdi çiftçinin, çeltik üreticisinin kara günü bugündür. İpsala'nın kara günü bugündür. Ofis ortaya çıkacak, çiftçinin arkasında duracak, başka yolu yok. Diğer yandan kuraklık sigortası yaptırın, dediler. TARSİM parayı zevkle alırken sayıyorlar, çekmeceye atıyorlar. Sonra kuraklık oluyor. Buğday dekarda 50-60 kiloya düşmüş, çiftçi zarar ettim diyor, gidiyorlar TARSİM'e para almaya. TARSİM, 'sen 60 kilo biçmedin 150 kilo biçtin' diyor. Parayı zevkle alan, vermeye gelince titreyerek veriyor. Bu TARSİM sistemini hem devletin katkısını iki katına çıkarıp, hem de böyle uyanık tüccar gibi çiftçiyi yan baktıranın, kandıranın vallahi bundan sonra karşısında ben duracağım. TARSİM gelip hiçbirinizi yazarken, çizerken, öderken kandırmayacak. TARSİM çiftçiye dost olacak. Olmazsa düşmanı bu kardeşiniz olacak, söz veriyorum size."

'MEYDANDAN KAÇIYORLAR'

Ekonomideki durumu Edirne'nin meşhur tava ciğeri üzerinden hesap yaparak anlatan Özel, "Gittiğimiz şehirde ona göre hesap yapıyoruz. Edirne'de ne yapalım? Ciğer hesabı. Geçen sene porsiyonu 240 liraymış. Şimdi 400 lira olmuş. Geçen sene bir asgari ücret 92 porsiyon ciğer alıyormuş. Bu sene bir asgari ücret 55 porsiyon ciğer alıyor. Bunların tutulacak yeri yok. Bir yılda 37 porsiyon kayıp var. Bugün bir asgari ücretli bir porsiyon ciğer yemeğe korkar. Buğday da aynı, altın da aynı. İşte bu yüzden bu AK Parti gelip de bu meydanı doldurabilir mi bugün? Sizin yanınıza geliyorlar mı? Hatırınızı soruyorlar mı? İnsan içine karışıyorlar mı? Yazın serin, kışın sıcak salonlarda siyaset yapıyorlar. Milletle değil kendi atadıklarıyla toplantılar yapıyorlar. Sokaktan meydandan kaçıyorlar. Onun için buradan, Edirne'den, Osmanlı'nın serhat şehrinden, Cumhuriyet'in göz bebeğinden, Gazi Mustafa Kemal'in hemşehrilerinin bağrından sesleniyorum; artık AK Parti salonların partisidir, Cumhuriyet Halk Partisi meydanların, sokağın, milletin, halkın partisidir. Hiç salon partisi sokağın partisini yenebilir mi? Salonların partisi, Edirne'de milletin partisini yenebilir mi? Halkın partisini yenebilir mi? İnanın biz haklıyız. Ahlaki üstünlük bizdedir, psikolojik üstünlük bizdedir. Meydanların enerjisi, çoğunluk enerjisi bizdedir. Biz kazanacağız" diye konuştu.

'CHP BABA OCAĞIDIR'

Kutuplaşmadan yana olmadıklarını dile getiren Özel, "Buradan AK Parti'li, MHP'li Edirnelilere söylüyorum. Bugüne kadar oy verdiniz. Hatta belki üye oldunuz. Belki haberiniz olmadan AK Parti'ye kaydedildiniz. Belki de iyi olacak diye düşünüp onlarla oldunuz. Bugünü düşünememiş, bu yoksulluğu, bu sefaleti, bu haksızlığı, bu eşitsizliği düşünememiş olabilirsiniz. Biz yarın geldiğimizde sadece CHP'lilerin değil, bütün Edirne'nin AK Parti'lisinin de MHP'lisinin de asgari ücretini yükseltmeye geliyoruz. İkisinin de emeklisi bütün emekliler gibi en iyi maaşı alsın istiyoruz. Herkes çocuğunun geleceğinden endişe etmesin istiyoruz. Geçmişte bize haksızlık yapan, çalan çırpan, sonra da kendi yaptığını başkası yapmış gibi iftira atanlarla işimiz var ama AK Parti'ye geçmişte üye olmuş, oy vermiş, kimse korkmasın. Bu parti hiçbirimizin değil, bu gelecek hiçbirimizin değil, hepimizin birdendir. Cumhuriyet Halk Partisi baba ocağıdır. Baba ocağı herkesin içine doğduğu evdir" ifadelerini kullandı.

'ASGARİ ÜCRET 39 BİN LİRA OLACAK'

Özel, CHP'nin iktidar olması halinde, asgari ücretin 39 bin lira olacağını söyleyerek, "Biz gelince en düşük emekli maaşı tez elden bir asgari ücret olacak. Cumhuriyet Halk Partisi geldiğinde bugünkü parayla asgari ücret 39 bin lira olacak. En düşük emekli maaşı da 39 bin lira, asgari ücret de 39 bin lira olacak. CHP geldiğinde ÖTV ve KDV kalkacak çiftçinin aldığı mazot 55 lira değil, 33 lira olacak. Çeltik üreticisine de ayçiçeği üreticisine de buğday üreticisine de buradan söz veriyoruz. Mazotu ÖTV'siz, KDV'siz alacaksınız. Bankalara borç çok, o borçları bir sefere mahsus bütün faizlerini sileceğiz, anaparayı üç yıla, beş yıla böleceğiz söz veriyoruz" dedi.

'BULGARİSTAN EKONOMİSİNİ TÜRKİYE'DEN 40 KAT DAHA İYİ YÖNETMİŞ'

Bulgaristan para birimi Leva'nın, Türk Lirası karşısında 23 yılda 50 kat değer kazandığını söyleyen Özel, "Bu AK Parti geldiğinde 1 Leva 0.60 liraydı. Yani bir lira verdin mi, sana neredeyse iki Leva veriyorlardı. Şimdi adam geliyor, bir lira veriyor, biz ona 25 lira veriyoruz. 23 yıldır Türkiye AK Parti tarafından yönetiliyor, Bulgaristan da kendi hükümetleri tarafından yönetiliyor. 23 yıl önce, bir lira verip 2 leva alınırken, şimdi adam bir lira verip 25 lira alıyor. 50 kat fark etmiş. Diyoruz ya asgari ücret sekiz çeyrekten bir buçuğa gidiyor. 23 yıl üst üste birikmiş, Leva Türk parası karşısında 40 kat değer kazanmış. Bulgaristan ekonomisini Türkiye'den 40 kat iyi yönetmiş. Buradan Edirne'den bütün Edirne'nin şahitliğinde söylüyorum. Bu kara düzen değişecek kardeşim. Bu hesap değişecek kardeşim. Bizi Yunan'a, Bulgar'a mahcup eden gidecek. Bu memlekete Atatürk'ün partisi gelecek" diye konuştu.

'BÜTÜN DÜNYAYA ANLATACAĞIM'

Yurt dışındaki ziyaretlerle ilgili kendisine yapılan eleştirilere değinen Özel, "Buraya Brüksel'den geldim. Orada Avrupa Sosyalist Partisi yani Avrupa Birliği'ndeki bütün sol, sosyal demokrat, sosyalist partilerin liderleriyle toplantıya katıldım. Orada Türkiye'de yapılan haksızlıkları, hukuksuzlukları teker teker anlattım. Beyler çıkmış ki yıllardır diyor ki bana; efendim yurt dışına gidip Türkiye'yi şikayet etme. Vallahi bu AK Parti bir zamanlar başörtüsü sorunu yaşanıyordu, kardeşlerimize haksızlık yapılıyordu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne dava açtılar. Türkiye'yi mahkum ettiler. Çatır çatır tazminat aldılar. O şikayet değil. Kapatma davaları açılınca heyetler kuruyorlardı üçer kişi. Bütün dünya başkentlerinde Türkiye'yi şikayet edip 'askeri vesayet var, siyasi vesayet' var. 15 Temmuz darbe oldu, sabah bizim kapıda bunlar, 'Avrupa'da dostlarımız çok, sizi iyi dinlerler. Bu darbeyi birlikte anlatalım' dediler. 15 Temmuz'da darbe sana yapılınca, ya da geçmişte kapatma davası sana açılınca, partinin başı sıkışınca kapı kapı Avrupa'yı gezeceksin, bunun adı demokrasi arayışı, hukuk yolculuğu olacak ama benim kardeşlerim içeri atılınca 31 Mart'ta seçim kazandık diye 19 Mart'ta darbe bana yapılınca, Özgür Özel oturacak, susacak, sen de burada keyif çatacaksın. Öyle bir şey yok. Bütün dünyayı anlatacağım. Bir adım geri atarsam namerdim. Bu haksızlığı bütün dünyaya anlatacağım. Sana helal olan hiçbir şey haram değil bana" dedi.

'ATILAN İFTİRALARI GÖRÜYORUM'

Özel, "Biz suçu olana sahip çıkan bir parti değiliz, hiç olmadık. Ancak bu kadar haksızlığın yanında susup da arkadaşlarımızı asla yalnız bırakmadık. Ben atılan iftiraları, yapılmaya çalışılan siyasi operasyonu görüyorum, biliyorum. Ben Ekrem Başkana kefilim, ben Ekrem başkana inanıyorum ve diyorum ki; siz de varım diyordunuz, ne oldu televizyondan canlı yayın? Gelin, yayınlayın. Savcısına güvenen, karşıma çıksın. Canlı yayın istiyorum. İddianameye kadar atıp tutuyorlardı. Canlı yayınlansın diyorlardı. Şimdi Tayyip Bey en iyi bildiği vitese taktı; geri vites. Tayyip Bey, savcına güveniyorsan al savcını geç karşıma. Okunsun iddianame, görülsün iftiralar, verilsin cevaplar. Hodri meydan" ifadelerini kullandı.