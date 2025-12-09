Özgür Özel: Bizi seven arkamızdan gelsin

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kendisine yönelik 'Özgür Başkanım seni çok seviyorum. Selam söyle, Ekrem Başkan'a. Onu çok seviyorum' sözlerini hatırlatarak, "Öyle sözle sevme, elle sevme dönemi bitti. Kimse beni öyle sevmesin. Bizi seven arkamızdan gelsin" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyal Demokrasi Derneği'nin '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' nedeniyle düzenlediği ödül törenine katıldı. Özel'e Dilek Kaya İmamoğlu'da eşlik etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, 2025 Yılı İnsan Hakları Onur Ödülü'nü aldığı törende konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özgür Özel, iktidarın sivil darbeye giriştiklerini söyleyerek, "20 yıl öncesinden işe, 20 yıl öncesinden özel hayata, komşuluk ilişkilerine dair başlayan saldırılar, yaklaşmakta olan bir haysiyet cellatlığının işaretlerini gösteriyordu. 20 yıl önce Ekrem Başkan'ın daire sattıklarına 'Açıktan para verdiniz mi? Nerede verdiniz? Ne kadar verdiniz?' gibi tuhaf tuhaf, Türkiye'de hayatın olağan akışı içinde olduğu için olan bir şeyi, Ekrem Başkan'a uyarlayıp olmayacak bir şey gibi göstermenin kötü niyetini gördük. Bürokratlarımız veya İBB'de geçmişte çalışmış ve emekli olmuş kişiler çağırılıp, tehdit içeren sorgulamalar, şüpheci sorularla işin nerelere vardırılmaya çalışıldığını bir miktar kestirdik. Geçen sene şubat ayının 16'sında 'Bir darbe planı, bir darbe mekaniği işliyor. Ama bu darbe, bu sefer her zamanki gibi birilerinin iktidara yaptığı bir darbe değil. Bugünün iktidarının yarının iktidarına, bugünün Cumhurbaşkanı'nın yarının Cumhurbaşkanı'na giriştiği bir darbe ile karşı karşıyayız. Türkiye bundan çok şey kaybeder" ifadelerini kullandı.

'EVDE, PARTİDE OTURARAK BU İŞ OLMUYOR'

Tarihin en zor dönemlerinden birinden geçildiğini vurgulayan Özel, "Bundan önce de her fırsatta ifade ettim. Şimdi televizyonu başında bizi izleyen kim varsa. Şunu söylüyorum arkadaş, 'Bu işler doğru, küfr ile abad olunmaz ama zulm ile abad olunur' diyorsanız, 'Bu kadar zulüm iyidir, beterini hak ettiniz' diyorsanız bunu diyene benim sözüm yok. Bunu diyen otursun bizim bu mücadeleyi kazanmamızı beklesin. Ona söyleyecek sözüm yok. Benim sözüm şunu diyene, 'Bu kadar da olmaz. Haksızlık yapılıyor ve gerçekten büyük haksızlık. Ekrem Başkan çıkmalı'. Böyle diyorsan sen evinden çıkmalısın. Evde oturarak bu iş olmuyor. Evde oturarak Ekrem Başkan çıkarılacak olsa ben de partide oturacağım. Ama partide oturarak, evde oturarak, risk almayarak, meydan okumayarak bu iş başarılamayacak" açıklamasında bulundu.

'BİZİ SEVEN ARKAMIZDAN GELSİN'

Özel, eninde sonunda başaracaklarına vurgu yaparak, "Bu başarıldığında bizimle birlikte, Sami Doğan'dan demokrasi ve mücadele madalyası hak edenlerden mi olacaksın? Yoksa 'O pijamayla evde oturuyordu' diyeceklerimizden mi olacaksın? Bunun için herkesi, bu zulme ortak olmak istemeyen herkesi her türlü direnişe davet ediyorum. Biz kimseyi gelip de polisle, askerle çatışmaya davet etmiyoruz zaten. Biz meşru meydanlarda kalabalık olmaya davet ediyoruz, çok olmaya devam ediyoruz. 10 bin kişi başka bir şey, 100 bin kişi başka bir şey, 1 milyon kişi bambaşka bir şey. Gitgide güçlenmek, kalabalıklaşmak, günü geldiğinde toplanmak, günü geldiğinde sandığa el uzatan olursa o sandığa uzanan elleri hep birlikte geri püskürtmek için size ihtiyacımız var. 'Özgür Başkanım seni çok seviyorum. Selam söyle, Ekrem Başkan'a. Onu çok seviyorum' diyorlar. Öyle sözle sevme, elle sevme dönemi bitti. Kimse beni öyle sevmesin. Bizi seven arkamızdan gelsin" diye konuştu.

Haber-Kamera: Ayşenur DEMİRTAŞ GÜL/Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA,