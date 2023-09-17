Özgür Özel: Biz birilerinin göstermek istediği gibi onun karşısında, bunun yanında değiliz (3)

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BEKİR YAMAN, GÜVEN TAZELEDİ CHP Konya İl Başkanlığı Olağan Genel Kurul toplantısında yapılan oylamada mevcut il başkanı Bekir Yaman, 324 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi.
BEKİR YAMAN, GÜVEN TAZELEDİ
CHP Konya İl Başkanlığı Olağan Genel Kurul toplantısında yapılan oylamada mevcut il başkanı Bekir Yaman, 324 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi. Diğer aday Deniz İndibi de 189 oy aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika