Özgür Özel: İkili Hukuk Sistemi Var

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Beyoğlu'nda düzenlediği mitingde konuştu. Özel, "Buradan hatırlayalım. Tuzla mitinginde bir kişiye, bir tutukluya giden, 'Savcı Bey beni yolladı' diyen, 'Dediğim gibi ifade verirsen, çıkacaksın' diyen, Ekrem Başkan'a, başka arkadaşlarımıza iftiralar attırmak isteyen avukatın adını da temin etmeye çalıştığı maddiyatı da ifşa etmiştim. Ben gece 10'da konuştum, avukat telefonunu kapattı, Antalya'ya kaçtı. Yunan Adası'na kaçarken yakalandı. Diğer yandan ondan hemen sonra AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü günü, onlara kuruluş hediyesi olarak MKYK üyeleri, AK Parti Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Mücahit Birinci'nin bir tutukluya gittiğini, ondan 2 milyon dolar para talep ettiğini, önüne kameraların da gördüğü bir kağıdı koyduğunu, 'Buna imza atarsan medyadaki eleştirileri ben susturacağım. Savcı bunları söylerse bırakırım dedi. Ben halledeceğim. Verdiğin parayı güzelce paylaştıracağım, seni özgür bırakacağım' dediğini hep birlikte ifşa etmiştik. Bu Yunanistan'a kaçan avukat için de AK Partili Mücahit Birinci için de savcılık önce Adalet Bakanlığı'na başvurdu. Oradan izin aldı, sonra da bunların birine ev hapsi verdi, bir tanesine de imzayla yurt dışı çıkış yasağıyla adli kontrol verdi" dedi.

Özel, "Buradan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'na gözünün içine baka baka söylüyorum. Kendi ayağıyla gelen Ekrem İmamoğlu'nun avukatına, çağırınca kendi gelen avukata 'Kaçma şüphesi var' diyen, Yunanistan'a kadar kaçarken yakalanana 'Sen imza atsan yeter, ev hapsi yeter' diyen Akın Gürlek'e soruyorum: Sende şu kadar, şu kadar namus varsa bunu niye yaptığını açıklarsın. Sana soruyorum, sana. Dünya kadar avukatı evinden gidip alıp koyuyorsun. AK Partili avukat olunca Adalet Bakanlığı'na soruyorsun. Bir avukat AK Partili olunca kanuna uymak, ama muhalifleri savununca kanununa uymamak hangi hukuk adamlığına yakışıyor? Senin alnını karışlayacağım, bunu bilesin Akın Gürlek. Alnını karışlayacağım. Adalet Bakanı'na soruyorum: ya sen Adalet Bakanlığı'nı duvarda asılı bir tablo gibi, makam masasına konulmuş bir biblo gibi mi yapacaksın? AK Partili avukata izin isteyip de Ekrem Başkan'ın avukatını tuttuğu gibi tutuklayanları, Yunanistan'a kaçarken gidene 'Kaçma şüphesi yok' deyip, ayağıyla gelene tutuklama yapana hala susacak mısın? Biblo bakan, biblo bakan. Buradan açıkça söylüyorum. Bu ülkede ikili hukuk vardır. Hukuk; Tayyip Erdoğan'ın muhaliflerine başka, yandaşlarına başka işlemektedir.