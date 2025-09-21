Özgür Özel: Bayrampaşa'nın İradesi Zaten CHP'ydi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bayrampaşa Belediye Başkanvekili seçimi ilişkin, "Bayrampaşa'nın iradesi zaten CHP'ydi. Kurayla da olsa hak yerini buldu." dedi.

Özel, Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nda, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçiminde oyunu kullanmadan önce, gazetecilerin, Bayrampaşa Belediye Başkanvekili seçimine ilişkin sorusunu yanıtladı.

Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yerine başkanvekili seçimi için belediye meclisinde seçim yapıldığını aktaran Özel, "Bayrampaşa'da büyük bir haksızlık, büyük bir kötü niyet ve bir siyasi kapkaç olayı, CHP grubunun sımsıkı durması ve daha sonra da diğer tarafın bütün müdahalelerine rağmen bir üyenin vicdanıyla davranması sonucunda kuraya kaldı. Kurada da hak yerini buldu." değerlendirmesinde bulundu.

CHP adayının belediye başkanvekili seçildiğini anımsatan Özel, "Belediye Başkanımızın özgürlüğü açısından da çok önemlidir bu sonuç. Hayırlı uğurlu olsun. Bayrampaşa'nın iradesi zaten CHP'ydi. Kurayla da olsa hak yerini buldu." ifadesini kullandı.