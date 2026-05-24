Özgür Özel: "Baba ocağından bir daha kimsenin el uzatamayacağı şekilde geri alınmak üzere çıkıyoruz"

Özgür Özel, CHP Genel Merkezine yapılan polis baskını ve tahliyenin ardından binadan çıkışında partililere hitap etti. Özel, "Herkes kendine yakışanı yapıyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışanı yapıyoruz. Çok üzgünüm ancak baba ocağından bir daha kimsenin el uzatamayacağı şekilde geri alınmak üzere çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

Özel, bugün bir görüşme gerçekleştirilmesi adına sözleştiklerini hatırlatarak "Bu baba ocağına, Atatürk'ün evine, hepimizin baba ocağına, ana kucağına bugün sabahın 7'sinde, biz onlara 'En kısa sürede kurultay ilan edin, bu sorun bitsin' deyip 'Öğlen 12'de bunu konuşalım' demişken sabahın 7'sinde arkalarına Ankara'da ne kadar kriminal tip varsa onları takıp, baba ocağının kapısına dayananlar da kendine yakışanı yaptı, 80 yaşında bastonuyla burada direnen de, 16 yaşında halkçı liseli genç de kendine yakışanı yaptı" açıklamasında bulundu.

Özel, "Devletin polisini, milletin evlatlarını baba ocağına yığanlara, baba ocağına polisle girenlere, bu partinin evlatlarına gaz sıktırıp cop vurduranlara yazıklar olsun. Daha önce de söyledim. Ancak bizi buradan söküp atarsınız. Söküp atmaya kalktılar. Nereye? Sokağa. Kardeşim biz zaten bu seçimi kazanmayı, bu partiyi birinci parti yapmayı, burada oturarak yapmadık ki. Sokakta yaptık, meydanda yaptık" dedi.

"Bize Meclis'teki odamız yeter"

Özel, ardından gazetecilerin sorusu üzerine, şöyle konuştu:

"Meclis'e yürüyorum. Bundan sonra durmak yok. Kaybedenler geride kalsın. Daha önce de söyledim. Bu parti kurulduğunda bir genel merkez binası yoktu. Savaş meydanlarında askeri çadırların içinde kuruldu. O fikir öyle olgunlaştı. Meclis kurulduktan sonra da ilk genel merkezi Birinci Meclis'in içindeydi. Hala daha orada mevcut. Bize Cumhuriyet Halk Partisi'ni büyütmek için, iktidar yapmak için bina lazım değil. Bize yürek lazım, mücadele lazım. Bize Meclis'teki odamız yeter. Mücadeleyi Birinci Meclis'te olduğu gibi Meclis'ten başlatıyoruz. Elbette partimizi geri alacağız. Elbette genel merkezimizi geri alacağız. Elbette baba ocağını geri alacağız. Ama o güne kadar da sokaktayız, meydandayız. Başımızı sokacak bir yer ararsak Meclis'tir. Benim Türkiye'de 83 tane makam odam var. Bunlardan bir tanesini bıraktık. Bir tanesi Meclis'te, 81 tane de ilde il başkanlığı var. Her bir ilde benim makam odam, makam masam var. Birini geride bıraktım. 82.'sine doğru yürüyorum." - ANKARA

