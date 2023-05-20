Özgür Özel Aydın'da Kılıçdaroğlu için destek istedi

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Aydın'da halka seslenip 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminde partisinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için destek istedi. Özel, Aydın'da yüzde 12'nin üzerine oy kullanmamış seçmen var. Onları bulup, koluna girebilirsiniz. İkna edebilir, sandığa getirebilirsiniz. Geçen tur da sandığa gelerek bize oy atan herkesin sandığa gelip oyunu vermesini bekliyoruz dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, 28 Mayıs'ta yapılacak 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçim çalışmalarında Aydın'da halka hitap ederek Kılıçdaroğlu'na destek istedi. Özgür Özel'i Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Aydın Milletvekilleri Hüseyin Yıldız, Süleyman Bülbül ve Evrim Karakoz, Millet İttifakı'ndaki partilerin il başkanları karşıladı. Atatürk Kent Meydanı'na gelen Özgür Özel kendisi için hazırlanmış otobüsün üzerine çıkarak halka hitap etti. Hükümeti eleştiren Özel, Aydın'da yüzde 12'nin üzerine oy kullanmamış seçmen var. Onları bulup, koluna girebilirsiniz. İkna edebilir, sandığa getirebilirsiniz. Geçen tur da sandığa gelerek bize oy atan herkesin sandığa gelip oyunu vermesini bekliyoruz. Ayrıca geçen seçim başkasına oy kullanıp, şimdi ise bu hatanın farkına varanları sandığa getirmenizi bekliyoruz. Her birinizin sandığa gelme, gelmeyeni ise getirme konusunda gayret etmenizi istiyorum. Pazar günü sandığa giderek bu ülkenin kaderini değiştirin dedi.

Özgür Özel buradaki konuşmasının ardından önce Nazilli ardından ise Sarayköy'de hakla buluşmak için alandan ayrıldı.

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