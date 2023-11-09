CHP Genel Başkanı Özel'den "10 Kasım" mesajı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Cumhuriyetin 2'nci yüz yılında Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyet seviyesine ulaşma yolunda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için durmaksızın çalışacağımıza söz veriyoruz.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Cumhuriyetin 2'nci yüz yılında Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyet seviyesine ulaşma yolunda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için durmaksızın çalışacağımıza söz veriyoruz." ifadesini kullandı.

Özel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, çağdaş, demokratik ve laik Türkiye'nin temellerini atan, Cumhuriyetin ve bağımsızlığın mimarı ilk ve ebedi Genel Başkanları Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 85'inci yıl dönümünde saygı, minnet ve özlemle andığını ifade eden Özel, şunları kaydetti:

"Büyük zaferlerin sahibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 57 yıllık yaşamı, her birimize yol göstermeye devam etmektedir. Cumhuriyetin 2'nci yüzyılında Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyet seviyesine ulaşma yolunda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için durmaksızın çalışacağımıza söz veriyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sadece ülkemiz için değil bu coğrafyadaki pek çok millet için de umut ışığı olmuştur.

Partimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetin 100'üncü yılında maalesef cumhuriyete husumet besleyen kadroların iktidarına engel olamadı. Zaman, 'İki büyük eserim var, biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi'dir.' diyen Atatürk'ün ilke, devrimlerine ve altı oka sahip çıkma, kurduğu cumhuriyeti yaşatmak için mücadele etme zamanıdır.

Atatürk'ün fikirlerinin ve hayat felsefesinin ışığında, 'Kimsesizlerin kimsesi' olarak tanımladığı Cumhuriyetimizi, 86 milyon yurttaşımızın her bir ferdi için daha yaşanılabilir kılmak, O'na olan borcumuzdur. Adaletin, demokrasinin ve laikliğin büyük yara aldığı böylesi bir dönemde, Cumhuriyetimizin Anayasa'nın ikinci maddesinde vurgulanan demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerini savunmak ve güçlendirmek en temel görevimizdir. Ebediyete intikalinin 85'inci yıl dönümünde başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere şehitlerimizi rahmetle anıyor, hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."