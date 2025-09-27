Özgür Özel Anıtkabir'i Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 22'nci Olağanüstü Kurultay'da seçilen Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin PM ve YDK üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Özgür Özel ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Özel'in mozoleye çelenk bırakmasından sonra saygı duruşunda bulunuldu. Ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Özel, şunları yazdı:

"21 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 22'nci Olağanüstü Kurultayımızda görev alan Parti Meclisi, Yüksek Disiplin Kurulu üyelerimiz ve 28'inci dönem milletvekillerimiz ile birlikte huzurunuzdayız. Sizden emanet demokrasimizi ve partimizi hedef alan 19 Mart 2025 tarihli sivil darbe teşebbüsüne karşı, milletimizle birlikte verdiğimiz mücadeleyi, ülkemizin dört bir köşesinde kararlılıkla sürdürüyoruz. Kurucu kadrolarımızdan aldığımız ilhamla, Türkiye'de adaleti, demokrasiyi ve toplumsal refahı hakim kılana dek, egemenliğin sahibi olan milletimizin üzerinde hiçbir güce inanmadan azimle çalışmaya söz veriyoruz. 'Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunamaz' sözünüzden aldığımız ilhamla; mahkemede, gelirde ve sosyal hayatta adaleti sağlamak, ülkemizin dünyadaki saygınlığını yüceltmek için gereken birikime ve örgütlü güce sahibiz. Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor, size ve kurucu kadrolarımıza minnetlerimizi sunuyor, tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz."

Heyet, daha sonra 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabrinin bulunduğu alana geçti. Özel, İsmet İnönü'nün kabrine çiçek bıraktı.

Haber-Kamera: Ayşenur DEMİRTAŞ GÜL-Muhammet Bayram/ANKARA,