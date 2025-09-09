CHP Genel Başkanı Özgür Özel Anıtkabir'i Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin 102'nci kuruluş yıl dönümü etkinliklerinin son gününde Anıtkabir'i ziyaret etti.

Özgür Özel, parti yöneticileri ve milletvekilleri, Anıtkabir'i ziyaret etti. Özel başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Özel'in kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelengi mozoleye bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Özel ve beraberindeki heyet, Anıtkabir önünde fotoğraf çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Özel, şunları yazdı:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin 102'nci kuruluş yıl dönümünde her kademeden yöneticilerimiz ile birlikte huzurunuzdayız. İki büyük eserinizden biri olan partimizin kurucu değerleri ışığında; millet iradesini, adaleti ve özgürlüğü kararlılıkla savunuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü temsilcileri olarak, 102 yıl önceki azimle bugün de ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için durmadan çalışmaya devam ediyoruz. Halkın iradesine yönelik her baskıya, adaletsizliğe ve hukuk dışı müdahaleye karşı daha güçlü, daha örgütlü ve daha kararlıyız. 'Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve yok olma vardır; her ilerlemenin ve kurtuluşun anası hürriyettir' sözünüzden aldığımız ilhamla Cumhuriyetimizi kurucu değerleriyle buluşturacağımıza; halkımızı hak ettiği özgürlük, eşitlik ve refaha kavuşturacağımıza söz veriyoruz. Bugün ağır saldırılar altında olan partimizi, sizden emanet aldığımız sandığı, demokratik rekabeti ve çok partili yaşamı ne pahasına olursa olsun savunacağız. Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor; size, silah arkadaşlarınıza, kurucu kadrolarımıza minnetimizi sunuyor; tüm şehitlerimizi ve demokrasi mücadelesinde bedel ödeyen tüm yurttaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Özel, daha sonra 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün mezarına çelenk bırakarak, saygı duruşunda bulunduktan sonra Anıtkabir'den ayrıldı.

