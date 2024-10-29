Özgür Özel Anıtkabir'i Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Özel, I. Meclis önünde vatandaşlarla hitap etmesinin ardından CHP Ankara İl Başkanlığınca, Anıtkabir'e düzenlenen yürüyüşe katıldı.

Partililerle beraber Anıtkabir'e ulaşan Özel, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi.

Mozoleye kırmızı karanfil bırakılmasının ardından vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektiren Özgür Özel, Anıtkabir'den ayrıldı.